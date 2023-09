«Soy de Escalante-Amparo Guillem por amor. Me enamoré de un chico que su familia es una de las fundadoras esa falla. Y ahora soy la primera preseleccionada adulta de la historia». Y a seguir hasta el final. Pilar Bataller alcanzó su auténtica revelación fallera a través de la pareja tras unos primeros escarceos en Norte-Dr. Zamehoff o en Hierros-Juan Bautista Perales por cuestión de residencia, pero ha encontrado la horma del zapato fallero en una comisión «muy familiar, donde nos conocemos todos y lo sabemos todo unos de otros». Una de esas pequeñas y heroícas comisiones que transitan por la zona cero del Cabanyal y que ahora sueñan con la reconstrucción integral del entorno. Ellos, «Nou Cabayal» han dado su particular primer paso con la inauguración de un nuevo casal.

E indefinida desde el primer momento

Y si dice que lleva siete años en esa comisión y que fue por amor, resulta evidente que se trata de una relación y una vida estable. «Ahora todo lo tengo cerca» porque vive en el Canyamelar, tiene la falla en Cabanyal y trabaja en la Malva-rosa. «Soy psicogerontóloga en una residencia de personas mayores». En el Instituto Geriátrico Valenciano. «Llevo más de un año y además, indefinida desde el primer momento. Me encanta mi trabajo». Aunque deba ser difícil encontrar el concepto de satisfacción. «Me encargo de estimular cognitivamente a personas que tienen patologías, sea demencia, Parkinson, Alzheimer... si, es verdad que nunca va a poder curarles, pero sí darle una calidad de vida a la persona que más se lo merece. Darles un bienestar y procurar que su estado no vaya a peor. Aunque todo llega, es verdad, pero puede llegar más tarde y con más calidad».

Todo ello, tras intentar hacerse hueco en una carrera sanitaria. «No pude entrar en Medicina o en Enfermería, pero cuando estaba en ese momento de «no sé qué hacer», ví que las ciencias de la salud podía ser mi salida. No había contemplado la psicología y me encantó desde el primer minuto».

No llegó a ser infantil y sabía que el cargo de mayor caería en algún momento «que no encontraba. Hasta que la prima de mi pareja, que es como una hermana pequeña, se presentó a infantil. A partir de ahí ya sabía cuando era mi momento».

Fallera y... esgrimista

Y una curiosidad entre las aficiones porque es de las que no son comunes. «¿Practicar deporte? En la universidad practiqué esgrima y llegué a ser segunda en el campeonato de la UPV en la modalidad de florete y en espada. La verdad es que se me daba bien. De pequeña quería ser pirata o caballero del Medioevo. Lo recomiendo siempre porque es divertido, haces mucho ejercicio y conoces gente excepcional. Me encantaría hacerlo pero no he encontrado un sitio donde seguir».

Le damos una idea: hay una sala de armas en la Fonteta.