Que una preseleccionada de, por ejemplo, Poblats al Sud, hable en valenciano «de serie» es normal. Que una joven de Campanar, barrio residencial, se presente como «Àngela» pronunciado «Anyela» delata ser valencianoparlante absoluta. «Me siento más cómoda hablando en valenciano, la verdad. Recuerdo que llegué al colegio, con tres años, y casi no sabía hablar castellano. Me cuentan anécdotas de no acabar de entender las cosas al principio». Y tiene su razón de ser: «es que mi madre es de Bellreguard. Y mi padre y mis abuelos también nos hablan en valenciano».

Ángela está llena de contenido. Es matrona. «Trabajo en un centro de salud en Chelva». Atendiendo el el proceso de embarazo. Pero mucho más. «También llevó la adolescencia y la madurez. Lo explico porque la labor en Centro de Salud no se conoce tanto. Atendemos todas las partes del ciclo vital». Matrona es una especialidad de enfermería que «creo que me abrió el interés cuando, en la ESO, nos enseñaban toda la parte reproductiva. Para cuando estaba en Enfermería lo tenía claro». Un oficio muy agradecido, pero también delicado. «Siempre digo que Maternidad es la única sala bonita de un hospital. Pero es verdad que a veces hay que dar malas noticias, procesos duros, cuando sólo esperas cosas buenas». Del "Team Meri" al "Team Àngela" Fallera, como toda la familia, de Joaquín Ballester. «Joaquín Ballester es la falla de mis abuelos, de mi madre y ahora de nosotras». «Nosotras» quiere decir que hay dos y no cualquiera. Angela es hermana de Meritxell Soler, dos veces componente de la corte de honor. De hecho, una de las más conocidas de la era contemporánea. Una cardióloga que generó en su falla el «Team Meri», que ahora pasa a ser el «Team Ángela». «Cambiamos el código, ¿verdad?». De la aventura de su hermana en 2000 «recuerdo alguna cosita. Yo tenía siete años. Algún momento, como cuando la eligieron en la corte, estar en brazos de mi abuelo y, en un determinado momento, decir «la següent es la xiqueta» y mira, fue verdad». De mayor, en 2018, «mucho más, claro, aunque yo ya estaba trabajando pero sí, por supuesto». 42 25 FM y Boda a la vez Pero hay más. El 2022-2023 fue fallera mayor... y se casó. «Que locura, ¿verdad?. Pues fue por la pandemia. En 2021 tenía la idea ya de ser fallera mayor. Me tocaba por antigüedad. Por el tema, claro, se aplazó. Y mi pareja me pidió matrimonio en 2021. ¿Qué hacer? Pues nada, a por todas. Lo pudimos arreglar bien porque la boda la buscamos en una época donde hubiera un poco menos de compromisos de fallera mayor. Fue un poco locura, no voy a negarlo. Ir a ver traje de novia, ir a ver traje de valenciana. Pero... un año top, sin duda». Top multiplicado porque, en ese mismo año, un poco antes, Meritxell también pasó por la vicaría. Y más: «en febrero de 2021 me fui a Pamplona porque le había surgido una oferta a mi pareja. Se suponía que era para mucho tiempo... cuando mi prioridad era ser fallera mayor. Pensamos ya en separarnos durante unos meses, pero afortunadamente, a los cuatro meses hubo un golpe de suerte de aparecerle una plaza en la Vall d'Uixó -es que trabaja en energía eólica- y nos volvimos en seguida. Afortunadamente. Estuve muy bien allí, pero la terreta es la terreta». Y segundas partes siempre pueden ser buenas.