«La pasión que siento por las Fallas es lo que me impulsó a seguir. Fui a verle después de la Ofrenda y ahora, después de la preselección, también y le llevé el ramo. Le dije: «Gracias, papá, por haber estado conmigo». De verdad que él me da fuerza». Seguramente, la de Beatriz Gosalbes es la historia más dura que puede vivir una fallera mayor pero es aún más sorprendente que, apenas unos meses después, lo diga con tanta serenidad. «Se nos fue el 13 de marzo. El lunes, después de un fin de semana disfrutando con las paellas. Un infarto. Y además, el proceso se retrasó tanto que no pude volver hasta el 17 de marzo. José Luis, el presidente, me dijo que qué hacíamos. Y yo le dije que adelante. Que las Fallas no las podía parar porque si no, me iba detrás de él». Y con esa entereza ha afrontado todo lo que ha venido después.

Una vez dicho esto, cualquier otro dato del relato cobraría menos valor, pero Beatriz es rica en matices. Por ejemplo, que empezó su trayectoria fallera «a los seis meses. Ahí salí en mi primera Ofrenda». A los cuatro años ya la apuntaron «y aunque yo vivo en Patraix, es la falla de debajo de casa de mi abuela». Y sigue con las particularidades: «no fui fallera mayor infantil porque a ver cómo le dices a las dos niñas, con ocho o nueve años, que van a ser a la vez, o que una si y otra no... al final lo hemos dejado para mayores».

Hermanas mellizas pero idénticas

Entiéndase, que tiene trampa: «es que somos mellizas. Pero decimos que somos gemelas para evitar dar más explicaciones, porque nos parecemos mucho, muchísimo». Encanta su forma de contar las cosas: «mi hermana es la que iba a ser la primera en nacer pero, a la hora de la verdad, salí yo la primera. Y yo soy la mayor. Déjate, déjate, lo de que la mayor es la que sale después es un mito que se inventó alguien». Pero sí que es verdad que «ella (Alicia) era más grande y se la llevaron a casa. Yo tuve que estar en neonatos».

Ahora, Beatriz ha sido fallera mayor en 2023, y no por ser la mayor o la menor, sino «porque me decidí antes. Llegué a casa y dije: «Yo quiero ser». Y además he podido ser la fallera mayor del 50 aniversario, que lo hemos celebrado este año aunque haya sido con retraso. Y en 2024 le tocará a Alicia. Y basta echar un vistazo empírico a las fotografías para, efectivamente, constatar que son dos gotas de agua. «Le he dicho que si un día se cansa, me apunto yo a ser Alicia». No es sólo que se lleven bien, sino que «nos combinamos la indumentaria porque nos está a las dos perfectamente. Lo compartimos todo».

En la Escuela Infantil Giorgeta

Y a todo esto, estudia y trabaja en la Escuela Infantil Giorgeta. «Hice el Grado Superior en Técnico de Educación Infantil y empecé las prácticas en la escuela en la que estuve de pequeña y he vuelto ahora, pero más mayor». Lo que quiere decir que guardaban un buen recuerdo de ella.

Vocación absoluta. «Recuerdo que tuve muy buenas profesoras de muy niña, especialmente la que tuve con siete años, y eso me marcó desde el inicio a lo que quería ser. Ahora me viene muy bien poner en práctica todo en el aula, con niños que están empezando a andar y a hablar». Y mientras tanto estudia Magisterio Infantil. Con lo que no se aburre. «Mi vida tiene su punto de caos. Me levanto a las ocho, entro a las nueve, acabo a las tres y a las tres y media debo estar en la facultad, acabo a las nueve de la noche. Llego a mi casa y me duermo». Y aún le da tiempo a ser fallera y a soñar con llegar a lo más alto.