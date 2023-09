"Regines" es lema del espectáculo que envolverá al acto de elección de la corte de honor. O la segunda fase del proceso de elección de la fallera mayor de València, que es su nombre más adecuado. Siete mil personas, más que nunca, podrán acceder al recinto al desarrollarse toda la trama en el centro del pabellón, no en modo escenario, con lo que la práctica totalidad del graderío podrá ser utilizado para la ocasión. Ya informó el concejal Santiago Ballester días atrás que las comisiones recibirán 22 entradas por candidata, éstas dispondrán de cinco para sus familiares y las comisiones que no tengan participante recibirán cuatro localidades. "En total estamos hablando de 1.100 entradas más, que irán a parar fundamentalmente a las comisiones".

Se trata, en cualquiera de los casos, de lo que el concejal de Fiestas, Santiago Ballester, reconoce que es el primer proyecto propio, con la responsabilidad que esto significa. "Ahora sí, ya queremos que tenga nuestro sello personal. Nuestra línea y nuestro concepto para estos espectáculos".

Reinas de épocas

El envoltorio al desfile de las candidatas pretende hacer una compraración "entre las reinas de las diferentes épocas y la figura de las falleras mayores de València". Y así, se desarrollarán tres números musicales: "L'Esplendor d'una regina", "una temática clásica con música actual y transgresora en la que, como si de una fiesta de época se tratara, 75 bailarines evolucionan en el escenario dando paso a la Reina que acapara todas las miradas".

En ese momento se da paso a las candidatas, que aparecerán por diferentes bocas de la fonteta y que acabarán formando un dibujo en el centro, ayudadas, como en otras ocasiones, por un elemento que lucirán todas ellas.

"Els colors d'una regina", en la que Brasil y África, con sus "explosiones de color y alegría", serán el hilo conductor paramostrar que, "en su diversidad cultural, tienen mucho en común con nuestra fiesta fallera" y "Regina del Sol", que marcará el camino a la lectura del veredicto y que tendrá a Cleopatra como protagonista de la metáfora.

El espectáculo ha sido ideado por Sagitari Produccions, una empresa más que contrastada en este tipo de eventos falleros, incluyendo este mismo y contará con la participación de docena y media de falleros de distintas comisiones. Ivan Tortajada ha sido el responsable del cartel, en el que predomina el color azul, en alusión a la "sangre" que corre por una reina.

Las candidatas desfilarán por orden alfabético de sector, el cual se sorteó en el último pleno, que dejó a las tres adultas y tres infantiles de Pla del Reial-Benimaclet como las que abrirán y las dos y dos de Patraix las que lo cierren.

Recortar 45 minutos

Una de las preocupaciones es que el acto no se eternice y la escaleta habla de tres horas y 45 minutos "para tener el veredicto comunicado a las doce menos cuarto de la noche". Son 45 minutos menos que el año pasado, que se pretende acortar en, por ejemplo, el protocolo de despedida a las actuales falleras mayores -incluyendo la extensión de los discursos- y en la hora de inicio. "Si decimos que el inicio es a las ocho de la tarde, es porque queremos que sea a las ocho". Las puertas se abrirán una hora antes y no habrá animación musical previa. "Hay un operativo de 90 personas de la Junta Central Fallera preparado, perteneciente a las delegaciones de Festejos, Infantiles, Protocolo, Secretaría, Medios e Informatica sobre todo". El primer gran reto será "ayudar a los visitantes a que se sienten y no haya aglomeraciones. El que va normalmente al baloncesto llega diez minutos antes, pero porque conoce el pabellón y su asiento. Pero confiamos en poder asistir a la gente".

El acto no deja de ser un envoltorio, porque lo que importa, a la hora de la verdad, es la sensación tras la lectura del acta. "Sabemos y asumimos que 60 y 60 no saldrán contentas, pero queremos que disfruten la experiencia y el espectáculo".