Entre Carmen y Carmen han pasado 33 años y una canastilla. La historia es como sigue: «mi madre estaba en la corte de 1991» (la de Carla Muñoz Antolí-Candela) «y en la exaltación, cada fallera traía alguien para hacer de canastillero. Una de las compañeras de corte, Yolanda, era de Tomasos. Y... mis padres se conocieron y se enamoraron». Una generación después, la historia puede reescribirse: de Carmen López a Carmen Fernández.

Y en parte, a contraestilo, porque Carmen (hija) es de la comisión de su padre y no de la madre. «Mi madre acabó dejándose su falla, la de Lepanto de Mislata, por amor». De verbo rápido y fácil que recuerda mucho a su progenitora, que salió elegida con 19 años para estar en una edad estándar. Ella ahora con 22 está en la «zona joven» si sale elegida. Dos generaciones de contrastes.

«En casa tenemos un pasillo dedicado exclusivamente a las Fallas. Están sus recuerdos y los míos. Si: me ha contado muchas historias de su año y sigue teniendo mucha relación con alguna de ellas, como Gemma Palanca». Otro tiempo con otra agenda, pero que ya empezaba a ser importante. «Y otra indumentaria. ¡Sobre todo las peinetas!. Algún aderezo sí que me he puesto, pero las peinetas...».

Carmen fue fallera mayor infantil en 2011 y en los libros quedará como fallera mayor adulta de la comisión en su 99º aniversario. «Mi infantil y el presidente infantil son primos. El centenario está muy bien, pero la compañía también hace muy bueno el 99. Si pudiera rebobinar y volver a empezar, lo haría gustosamente. Por ellos, por las falleras mayores que he compartido, por el año que hemos vivido en Tomasos...». Este año es delegada de infantiles a la espera de lo que pueda pasar.

Ya es maestra de Infantil y ahora, Primaria

En lo personal sigue en construcción. Está en el doble grado en Infantil y Primaria, con mención en Inglés y Educación Especial. «Me he graduado en Infantil y el año que viene acabo el de Primaria. Ya he hecho las prácticas, el Erasmus... y a seguir el camino hacia las oposiciones. Mi hobby es aprender y hablar en inglés. De hecho, una de las mejores experiencias de mi vida es haber podido vivir durante un año en Canadá». ¿De las que «daba clases a las muñecas»? «Si, pero menos: yo quería dedicarme a la Sanidad, pero cuando fui a la entrevista, el profesor me inspiró y opté por la Enseñanza». También trabaja en verano en y una inmobiliaria y administración de fincas de la parte materna. Aquí sí, de Mislata.