«Fue hace años». Pero ahí están en la vitrina. En 2011, a la Mejor Actriz Novel. Al año siguiente, a la Mejor Actriz de Reparto. Olga Corbín forma parte del Salón de la Fama del concurso de teatro de la JCF no con uno, sino con dos «Saragüells». Y que son la parte de un todo: «hacer de las Fallas una forma de vida. Es que al final es verdad: las decisiones de mi vida siempre han estado condicionadas por lo que pasa con la falla. Quizá por eso no me he marchado nunca». Fallera de teatro y más: «en el teatro he estado desde infantil, pero también he participado en el play back, en presentación...».

Locutando a las falleras Perteneciendo a la falla de San Marcelino, la oferta es enorme, pero hay que tomarla. En el caso de Olga, además, con un añadido: las dotes orales las emplea en el programa oficial siendo Voz de Ofrenda. «Si: formo parte del grupo de personas que locutamos. Nos dividimos días y horas y lo normal es que lo hagamos el día que no nos toca desfilar. La verdad es que admiro a los que están todo el día. Hasta que no lo vives no te das cuenta». Hay que poner énfasis y «no bajar el ritmo y tratar a todas las comisiones y a todas las falleras mayores por igual porque están viviendo su gran momento». Lo hizo en las Fallas de Septiembre «que tan especiales fueron» y en las de 2022. En 2023 por razones obvias: era fallera mayor «pero me locutó mi mejor amiga». 51 65 De los "primeros pobladores" Olga es «marcelina» por razones de lógica. «Mi abuela ya vivía aquí, cuando había cuatro casas». Casi de los primeros pobladores. «Mi padre nació en el barrio y yo también. Y lo de la falla era lo normal. Me apuntaron con dos añitos y es donde me he criado. Le tengo un amor absoluto». Le costó un poco, eso sí, ser fallera mayor. Buscando el encaje. «Va por antigüedad. Somos muchas falleras que quieren. En 2019 me lo planteé, pero ese año es cuando me independicé y tuve que dejarlo pasar. Lo tuve que aplazar hasta este último año». En lo profesional es Dietista Nutricionista. «Trabajo en una empresa por las mañanas y por la tarde paso consulta de nutrición personalizada». En un despacho propio que lleva su nombre. Olga Corbín Nutrición. «Sabía que quería dedicarme a algo relacionado con la salud. Al principio no sabía si decantarme por el mundo hospitalario. En una etapa de mi vida pasé por una fase hospitalaria y vi que teníamos una labor crucial por hacer. Ahora me gusta mucho estar informada de todo lo que ocurre en ese ámbito». Y además con futuro. «Las enfermedades del futuro están relacionadas con la obesidad». Predicando con el ejemplo: «Si, procuro cuidarme». Si sale de la corte comprobará que peineta y mundo «healthy» no siempre ligan. Mucha carrillera y mucha paella. Pero quizá valdrá la pena.