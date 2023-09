Semanas atrás contamos que Judith Elena Noguera puede batir un récord: la mayor cantidad de años diecinueve, entre haber sido de la corte infantil y la mayor. Pues Carla Gómez es igual de candidata a ese súper-récord... porque coincidieron en la misma corte infantil de 2005, la de Cristina Sánchez. «Y Judith y yo tenemos vidas paralelas: ella ha vivido en Roma y yo en Milán y las dos tenemos parejas italianas. Aunque somos cada una de un sector diferente, hemos vivido muy cerquita el año de falleras mayores y es una ilusión enorme volver a estar juntas».

Carla era, en aquel 2005, la más pequeña y la primera en el orden de salida. «Por eso, entre los flashes que recuerdo está el de la presentación, por ser la primera que salí. Y la cremà con todo lo que lloré, del balcón... es que era muy pequeña. Tenía ocho años recién cumplidos. Ahora veo algunas candidatas infantiles con esa edad y me veo reflejada en ellas. No sé si ahora, como hay más vídeo y más foto que entonces, lo recuerdan todo más. Habrá que preguntarles en unos años».

Maestra en el Dominicas de Paterna

Antes de valorarlo, lo hace ella: «Si. Somos muchas». Se refiere a su parte profesional. «Soy Maestra de Educación Primara». En el Colegio Dominicas de Paterna. «Llevo allí desde el año pasado y estoy muy contenta. Me gusta porque en la bolsa estás ahí, no sabes si eres buena o no. En el colegio concertado tienes que ser buena y hacerlo bien para que sigan confiando en ti». Asegura contar con una ventaja: «Me encanta mi trabajo. Salgo de casa feliz de que voy a hacer algo que me gusta. Cuando vuelvo, me encanta seguir, planificar cosas para más adelante... ni un minuto de mi trabajo se desaprovecha». Ha estado con los recién llegados de Infantil. «Les doy de todo: Matemàtiques, Coneixement del Medi, Valencià, Arts... menos Inglés, Educación física o Música, el resto lo damos todo los tutores».

Ha hecho un master en psicopedagogía, y otro de Innovación Tecnológica en la Educación - «robotica, programación, pensamiento computacional... cosas que al niño le hacen abrir el pensamiento crítico. Lo de quitar las tablets es otra historia y yo tampoco estoy muy de acuerdo en abusar de ellas. También tengo la especialidad de Audición y Lenguaje, pero me dedico ahora mismo a primaria».

A todo esto, nada que ver con lo que pensaba de niña. «Quería ser peluquera, quería ser veterinaria... ahora lo pienso y no lo entiendo, porque mi vocación es ésta y sólo ésta». Bueno, y otra más si le dejan: coleccionar bandas de corte de honor o fallera mayor.