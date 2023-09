Marta Teresa trabaja en «Yankee Whisky». Que no es una destilería, sino «el abecedario aeronáutico», y que representa a YW o, lo que es lo mismo, Air Nostrum. «Trabajo en el control económico de la empresa de mantenimiento aeronáutico de la compañía. Por su mano pasan números que van «desde los dos euros de un tornillito a los dos millones de un motor».

Charlas falleras todos los días con Javier Mozas

Todo ello como camino final de haber estudiado Turismo especializado en Dirección de Empresas «y haber hecho allí las prácticas y, finalmente, quedarme». Y con el objetivo de hacer bien el trabajo porque «con esas cosas no hay que escatimar». Su día a día, por ello, es salir de València hasta «la rotonda de Bonaire y desviarme a las oficinas de la compañía».

Y los hay avezados que sabe entonces que compartirá despacho con otro super-fallero. «Pues sí: tengo a Javi Mozas en mi mesa y todos los días hablamos de Fallas». Uno de los miembros de la ADEF, del archivo de la JCF... Con 24 años se encuentra preparada para volar hacia la corte «con todo y con el apoyo de mucha gente».

Una corte de honor en 1944

Y si lo logra, es probable que bata un récord porque «mi abuela fue de la corte en 1944». Hagan cuentas: 80 años redondos. Lo hará representando a García Lorca-Oltá, una comisión con bastantes preseleccionadas pero que falta a la cita desde 1990. «Me apuntaron con cuatro años a Sanchis Bergón-Turia, porque mi tía era fallera mayor, pero luego mis padres optaron por una falla de debajo de casa. Vieron la actividad que tenían y allí he aprendido todo lo que sé de las Fallas. He hecho todo: soy muy playbackera». Palabras mayores en el concurso. «Si: soy de los niños aquellos que ganaban muchos premios. He estado hoy hasta la madrugada maquillándome y a la mañana siguente a Pelayo a jugar a Pilota».

De hecho, una foto suya puede verse en el Libro Fallero, ataviada como jugadora. «También he bailado en El Garbí, el grupo de bailes, y ahora lo he retomado porque como fallera mayor acabas por bailar muchas veces». Además es directiva «desde que pasé a mayores. Soy secretaria de actas y medios». Y al séptimo día no descansó: «cuando estudiaba trabajaba también en El Corte Inglés. Te lo digo porque la verdad es que lo recuerdo mucho como por el esfuerzo que suponía».

Un trío de culebrón

Y lo del nombre. Marta Teresa. «Marta, porque le gustaba a mi madre y es el que uso más. Y Teresa, por mi abuela». Para llegar a la conclusión de que las preseleccionadas de Quatre Carreres «tenemos nombres de telenovela. ¿Te has dado cuenta?». Marta Teresa, Maria Estela y Judith Elena.

Si hicieran triplete sería de auténtico culebrón.