Como hermana de fallera de la corte, Ana Grau ha vivido peripecias. Pero ninguna como ella. Porque su hermana, Andrea, lo fue en el doble 2020-2021. Y a pesar de un año de fallera mayor y dos de corte, los Grau Sirera siguieron. «No se cómo aguantan mis padres. Porque aquellos años, no podemos negarlo, fueron raros». Y nada más salir de la pandemia, y a poco de volver a la normalidad, fue el turno de Ana como fallera mayor. «Me tocaba antes, pero se me retrasó un poco más. Pero me vino bien porque yo quería tener un trabajo más estable y pagarme yo todo lo de fallera mayor».

La profesora que tuvo su momentazo con Grisolía Una «todo fallera» para reescribir la historia 80 años después Dos Fontetas de fallera y otra de bailarina En el bienio extraño vivió momentos tan irrepetibles -no necesariamente en lo bueno- como la suspensión de la fiesta a punto de empezar. «Si para cualquier fallera mayor de comisión fue duro, imagínate para la fallera mayor y la corte». Recuerda el 10 de marzo «conectada por teléfono con el resto de hermanos. Ellas estaban juntas, porque les habían quitado los actos a la espera de la comparecencia. Imagínate el mal momento y los wasaps que nos cruzamos. Por lo menos pudieron repetir y eso es de agradecer. Aunque, por ejemplo, en las Fallas de Septiembre no me pude dar el gusto de verla desfilar en la ofrenda porque estaba el problema de los aforos». Pero aquello pasó y 2023 ha sido el año de Andrea. En Palleter, por supuesto. El de la falla de Liz Dust y todos sus elementos atributarios. Un canto a la libertad muy Palleter. Comisión a la que llegó la familia «antes de que yo naciera». Porque la comisión celebraba el 25 aniversario «llamaron a mi madre, porque había sido fallera mayor y se quedaron». Antes habían transitado por Convento Jerusalén por ser el barrio de su padre -el Grau del primer apellido lo emparenta con el Grau pelotari, hijo de la calle Pelayo. «Para cuando yo nací ya estaban en Palleter. Y ahí hemos sido falleras mayores infantiles y falleras mayores. Mi padre presidente y presidente de agrupación...». Y Ana, en concreto, -y de verdad que es increíble lo de este año- fue preseleccionada infantil para la Plaza de Toros. Este año hay cinco excortes infantiles, pero dos docenas de preseleccionadas. Su oficio: atención a los estudiantes En lo fallero, apasionada de la Indumentaria. Muy Palleter. En lo laboral, evoluciona satisfactoriamente. «Trabajo en el Grupo Planeta, en Administración Académica. Atención a los estudiantes». En la versión educatica. «El grupo tiene diferentes empresas, incluyendo diferentes empresas. La VIU, por ejemplo, lo es». Todo ello después de haber estudiado Administración y Dirección de Empresas y haber sido persistente con una herramienta que no olvidará: «Linkedin. Que es muy importante a estas alturas». Para llegar a la corte y seguir la estela fraternal está pasando ahora su particular Linkedin.