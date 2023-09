Un brazalete que representa una cinta métrica delata la profesión de Blanca García Sala: «soy diseñadora de moda. Es lo que estudié y a lo que, afortunadamente, me dedico». Con marca propia. «Soy autónoma feliz, o eso me gusta creer. La marca es mi nombre. Empezando. Yo era de las que desvestía y vestía cuarenta veces a las Barbies. Estuve indecisa entre Arquitectura y Diseño de Moda y el ramalazo lo elegí bien. Tengo un espacio en el Gremio de Sastres y Modistas y te dan todas las facilidades del mundo».

Especialidad: «la BBC. Bodas, Bautizos y Comuniones. Es la parte más creativa de mi trabajo. Y este año, siendo fallera mayor, he investigado más la indumentaria tradicional. Las Fallas también nos proporcionan poder hacer trajes más especiales, más arregladas... y la verdad es que lo he disfrutado y explotado. También me gusta investigar el folclore valenciano, disfruté mucho la asignatura de Historia de la Moda y la falla me ha dado la oportunidad de ponerlo aun más en valor. Me gusta mucho ver la indumentaria de Alimara o de Les Folies...» sin agobiarse por montar la tienda de indumentaria porque hay más vida. «Aunque en la moda, sí que es verdad que un vestido largo luce más, lo importante es que la clienta esté feliz». Recuerda perfectamente su bautismo, su primer encargo. «Como si fuera ayer. Y lo mal que lo pasé. Era una gran responsabilidad para mi. Le pregunté mil veces a la clienta si estaba a gusto. Fue muy satisfactorio. Era un vestido de invitada».

Generaciones de Na Jordana

Na Jordana es su falla «porque mi abuela lo era, mi madre lo era... y me he criado en Na Jordana». No son los suyos apellidos de los «famosos» históricamente, «pero sería fantástico ser la primera García Sala. Ojalá, ¿no?». Le faltó poco hace quince años. Fue fallera mayor infantil en 2008 y estuvo en la Fonteta. «Tuve esa suerte». ¿Suerte quedándose sin premio? «Es una experiencia muy bonita y no lo viví como frustración. Me pillo mayorcita, con 11 años y lo disfruté. No recuerdo la Fonteta como habitación del pánico». Entre uno y otro trono fallero, Regina de les Festes de Serra en 2016, el pueblo de la abuela.

Si se pertenece a Na Jordana hay que preguntar: «¿Y usted, qué sabe hacer?». «Acabamos de empezar con el Belén y ahí siempre me ha gustado ayudar. Y me encanta leer en el Tirant. Le he cogido el gusto desde niña. En presentaciones estoy en el cuerpo de baile».

Y para rematar, la fallera mayor más feliz, con un estupendo cuarto premio a base de tréboles de cuatro hojas que le siguen dando suerte. «Quería ser, pero no tenía fecha prevista para ser fallera mayor. Pero con la pandemia, Pere quiso ser previsor». Fue la suya la única comisión de Especial con fallera mayor tripitidora, Ariadna (preseleccionada el año pasado).

Ahora, el objetivo de Blanca es tomarle la medida a lo que viene. Y salir de la Fonteta