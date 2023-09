Cuando las preseleccionadas llegan por primera vez a la Junta Central Fallera son recibidas por los miembros de Medios de Comunicación. La primera misión es darles confianza ante un mundo de entrevistas y posados que les caen de nuevas. Lo que es irreal y surrealista es el cambio de papeles de Amparo Martí: ha pasado de cumplimentar y atender a las candidatas a ser una de ellas. «¿Que es algo que podía pasar? Si. ¿Que es algo que me estaba imaginando? No».

Y así, ahora sueña con hacer el camino justamente al contrario, porque no son pocas las falleras de la corte que acaban durante algunos años en el máximo organismo fallero. Pero nunca ha sido al revés. «Yo llevaba las redes sociales de mi falla y de la Agrupación y me llamaron, no se por qué, para entrar en la Delegación de Medios. Una oportunidad y una propuesta así no le puedes decir que no. Era dar un paso más en esaparte de mi que siempre ha querido vivir las Fallas».

Sirva el ejemplo de que Amparo, «Ampi», fue una de las falleras que nos acompañó al viaje a Málaga con Carmen Martín y la corte para el reportaje del Extra de Fallas. El pasado año aún era la secretaria de la delegación acudiendo «cuando podía y me lo permitían las obligaciones del cargo de fallera mayor». Una inversión de papeles «que si me la dicen, no me la imagino».

Llega representando a Joaquín Costa-Burriana, comisión a la que llegó tras un cruce de avenida. «Mis primeros años de vida no era fallera de comisión. Mi madre me vestía y me llevaba. Veíamos la Ofrenda, el Maestro Serrano... pero es que la familia procede de Aielo de Malferit somos todos Moros». Pero con ocho años «mi mejor amiga era Lucía Serrano y cuando fue fallera mayor infantil de Reino de València-San Valero ya me apuntaron allí».

Y preseleccionada de infantil

Lo cogió con tantas ganas que aún le dio tiempo a ser ella misma fallera mayor infantil y, una más entre la larga lista de preseleccionadas de niña de entre las 73 adultas de este año, «estuve en la fase final, aunque no salí». De aquel 2012 «hice muchas amigas, como una de las preseleccionadas, María Ramírez, que era de Joaquín Costa-Burriana. Añádele que de allí conocía muchos compañeros de clase de Maristas, y que vivo en Maestro Gozalbo... y acabé en esa falla, que desde entonces es mi casa».

Volvemos un momento a Aielo. «Como he dicho, desde pequeñita soy mora de la comparsa Barbárabes. Y al llegar a los 16 años, esa quinta son las Festeras. Y yo lo fui, claro. Con el traje blanco».

En la parte laboral también tiene relación con las Fallas. «Soy gestora comercial de Idasfest, del Grupo Casfid. Es una empresa que ofrece soluciones tecnológicas para eventos». Entre ellos, las Fallas. Es uno de los últimos gritos: «pulseras con tecnología para el control de acceso y las recargas de dinero». Un giro en su vida porque «estudié Derecho en la UV pero siempre me había apasionado la organizaciónde eventos y tenía claro que haría un master de organización y protocolo».

Cambio en su vida puede ocurrir el 30 de septiembre. Y si sale, le espera una nueva visita, ahora una detrás de otra, a su particular surrealismo con la Junta Central Fallera. O su particular encanto.