Conseguí organizar una boda y que se emitiera por televisión en directo hace tres años». Lorena organizó un bureo inusitado para su hermana y su cuñado. «Se iban a casar en plena pandemia. Llamé a la televisión, a la dirección. Sabía que era algo difícil de conseguir, pero les conté la idea: el poema, el arroz, el ritual de la sal... parece que les gustó y tiraron adelante.

Se hizo y se emitió en directo por À Punt». Para que todos, en la distancia, pudieran asistir. A partir de ese proyecto, que podía parecer marciano pero resultó redondo, le cogió el gusto a las cámaras y ahora «en el tiempo libre» estudia interpretación ante ellas. «Me encanta el teatro y empecé a estudiarlo, acercándome al cine. Cuando tengo oportunidad me acerco a algún rodaje. He participado en alguna ocasión como figurante en La Ruta y en l’Alquería Blanca». En ese caso, por ejemplo, «fui enfermera del personaje de Narcís Boira. Por eso quiero formarme más». Pero hay más: se la ha podido ver en concursos de la televisión autonómica, como «Atrapa’m si pots» o en «Aixó no es normal». Y como remate, en 2022 llegó a la final de La Ruleta de la Suerte.

Eso se irá viendo con el tiempo. De momento espigola en el plano académico. «Soy educadora infantil, pero de momento trabajo de monitora de comedor y en verano trabajo en un chiringuito en la plaza de Xeraco como coordinadora de camareras».

También estudio las oposiciones para Educadora Infantil. Ahora tengo tiempo para todo mientras espero que me llamen también de la bolsa de educadores. Ya hice una oposición, que hacía trece años que no salían. Contaban mucho más unos puntos que aún no tenía. Esto es un trabajo de mucha constancia, poquito a poco».

Te puede interesar: Fallas de Valencia Tres años de una ceremonia fallera para la historia

Una fallera con tarta que se quema

Buscará para Castielfabib-Marqués de San Juan un puesto en lo más alto de la fiesta, un punto tradicional para una comisión que todo lo que planta es rompedor. «Soy fallera desde que nací. Mis padres me apuntaron a Castielfabib y me gustó tanto que, hasta ahora. Ellos no son falleros, tan sólo de honor en todo caso, pero siempre han estado al pie del cañón conmigo, mi hermana, mi cuñado, ahora mi sobrina... querían que disfrutara de las Fallas y lo han conseguido. Somos además del barrio. Vivo a un minutito de mi falla». Como fallera mayor vio plantar y quemar la falla con la tarta caída de la mesa. «Celebrábamos «por muchos años más». Inclinada porque la tarta no es perfecta, como la vida, que da alegrías y penas». La Fonteta, también da alegrías y penas y se puede rematar con una tarta en el casal.