«Responsabilidad y adrenalina». Ese es el día a día de Ana Miralles, porque es enfermera en la UCI Cardíaca en el hospital General. Recuperar las pulsaciones del enfermo cuando las suyas van a mil. «He pasado por las urgencias del General, el quirofano de Urgencias de La Fe, también en un Centro de Atención Primaria… pero ahora estoy muy contenta y esperando estar mucho tiempo. Cada vez más veo que soy muy de Urgencias».

No se conforma con cualquier cosa. «Me gusta la adrenalina del momento. No sentirme bajo presión, sino estar en un sitio de tensión. En un momento de tomar decisiones y de hacer equipo, que es muy importante. Desde celadores, auxiliares, enfermeras, médicos y también los fisioterapeutas ». Le brota la pasión cuando lo describe. Y luego hay que dejarlo fuera de casa. «Cuando las cosas no salen bien, pesa. Cuando sale bien es maravilloso».

Enfermera de acción que le vino pronto, pero no el primer día. «Siempre decía, muy repipi yo, que quería ser registradora de la propiedad. Imaginate un mico de tres años diciendo un oficio que ni sabía pronunciar bien. Luego me vino lo de ser matrona, matrona y matrona». Marcarse un Laura Mengó, que también quiere acabar marchando a esa especialidad. «Lo que pasa es que las urgencias me están gustando mucho. No sé si presentarme a la especialidad o o quedarme como estoy».

De momento sigue con oposiciones. «No me ha garantizado plaza pero he logrado puntos, lo que me ha dejado muy contenta. En la próxima voy a por la plaza seguro».

Siempre de Benicalap

Colguemos el pijama sanitario y calémonos la peineta y la banda de Padre Carbonell. «Soy de mi comisión porque mi madre, mis abuelos, mis tíos, lo han sido. Mi madre me cuenta que, antes de venir a verme al hospital, mi tío ya pasó por la falla para apuntarme. No había opción. Pero es que he creado una familia en la falla. Estoy comodísima y arropada. Además vivo a dos calles y mi padre dice que vivo más en el casal que en la casa».

Pero son de casa. «Somos de Benicalap desde generaciones. Te diría que desde bisabuelos mínimo. Mis abuelos han sido panaderos y la de mi padre agricultores. Mis padres venden productos de proximidad de nuestras huertas. A veces voy al invernadero, en verano, bien de calor. Pero la vena de la sanidad me llama muchísimo». Casualidades de la vida entrecruzada.

Y preseleccionada hace quince años

Te puede interesar: Fallas de Valencia Levante-EMV ofrecerá en directo la elección de las candidatas a Fallera Mayor de València

Es una más de las que superaron preselección infantil. Ella, para la corte de 2009, pero no salió. «Después, en la Universidad, tuve de compañera a una chica que estuvo conmigo en la Fonteta... y que va a volver a estar ahora: Alba Sabater». Hasta le manda un beso dirigiéndose a la grabadora. No guarda mal recuerdo de aquello. «La que acabó siendo fallera mayor, María Berbel, estuvo conmigo en Benicampa durante el año. Lo sentí todo como muy cerca».

Ahora vive independizada y la carrera la estudió en Castelló. «Ahi tomé las riendas de mi vida, sabiendo que mamá ya no va a venir a despertarte. Me gusta mucho que me lo he hecho yo todo a mi misma, casi una autogestión». Responsabilidad. «Y adrenalina».