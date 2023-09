Natalia Moya lleva el número 73 en las pruebas con el jurado de Fonteta. Como va por número de censo indica que su falla es bastante joven. Y lo es. La Nova d’Orriols empezó a plantar en 2007, cuando Natalia apenas tenía ocho años. Es una migración «de un grupo de amigos que eran de la falla San Juan Bosco. Entre ellos, mis padres, que forman parte del grupo de fundadores».

Casi todas las fallas nuevas son escisiones, y no pocas veces traumáticas. No es el caso. «En absoluto. Fue que un grupo de la falla decidieron salir buscando un lugar donde poder tener una seguridad que, en aquel momento, sinceramente, no había. Pero fue un adiós amistoso y así sigue». Con otro añadido: normalmente las comisiones nuevas no suelen crecer gran cosa. La Nova es gigantesca. «La he visto crecer año a año y es increíble».

Dos años fallera mayor infantil

Natalia, recién tomado el nuevo territorio, junto al estadio del Levante UD, fue fallera mayor infantil «y repetí al año siguiente. Estaba el cuadro de honor completo pero no había niña. Y como lo tenía todo de trajes y demás, en casa decidimos repetir». Aunque no llegó a Fonteta ninguna de las dos veces, cosa rara este año.

Centro Educacional para abrir caminos

Ahora es fallera convencida o más aún y comprometida en lo laboral. Trabaja en un centro educacional de la Fundación Stella Maris para personas con discapacidad». Un trabajo que tiene mucho de reto. «Ellos entran en el centro tras la etapa de educación especial y les enseñamos un trabajo, una rutina, funciones de trabajo en equipo, en cadena... herramientas para entrar en el mercado laboral». Todo ello tras superar dos grados: el medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia «y el superior de Integración Social. El primero lo hice en el CAJ y el segundo empecé en EPLA y acabé a distancia porque me contrataron».

Recompensa con los éxitos

Y lo que empezó siendo una prueba, propia de la adolescente que inicia su trayectoria universitaria con indecisión, se ha convertido «en un motivo de alegría cada vez que me levanto y me dirijo a mi trabajo. No conocía este mundo y menos los Centros Ocupacionales, que creo que son los grandes desconocidos. Y la verdad es que fue una experiencia impactante que ahora me estimula cada día». ¿Qué tipo de enseñanza? «Trabajamos con empresas externas y les podemos enseñar una función. Yo me encargo del taller de relajación, actividades diarias, como el aseo personal y la estimulación cognitiva para que no pierdan lo que aprenden». Con lo que una contratación «es una alegría enorme. No lo vamos a negar: pasa pocas veces. Falta adaptación por parte de las empresas. Y paciencia y apoyo hasta que adquieren el conocimiento».

Toda fallera tiene sus sensaciones y sus motivaciones «La mía son los veranos en el camping en Estivella. Una de las cosas más bonitas que he tenido». Tanto como que «ahora vivo en el pueblo con mi pareja y mi hermana». Le tocará volver a casa de sus padres en València si la noche del 30 le es favorable. Algo que adoptará con una sonrisa que marcará los hoyuelos más característicos de las preseleccionadas 2023.