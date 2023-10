ÚLTIMA HORA Ya son 7 los muertos en el incendio de una discoteca en Murcia

Las anécdotas de la noche de Fonteta: eficacia, Francisco, "senyoretes" y lo que no siempre es verdad La elección de candidatas a fallera mayor de València se salda con un éxito organizativo pero queda pendiente resolver si hay que cambiar o no el formato del proceso para que no sea tan traumático