Las falleras mayores de València 2024 han visitado las instalaciones de Levante-EMV esta mañana. Casi sin tiempo para descansar, María Estela Arlandis y Marina García han llegado a la redacción para ser recibidas por el director del diario, José Luis Valencia, el director general de Prensa Ibérica, Enrique Simarro y Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València. Allí han contemplado el trabajo que se realiza desde Levante-EMV junto al especialista en Fallas, Moisés Domínguez y el jefe de la sección de Valencia, José Parrilla.

"He dormido cuatro horas, aún no me lo creo... Tengo un buen recuerdo de Levante-EMV de cuando estuve de pequeña haciendo el Extra de Fallas", cuenta María Estela. "La verdad es que tengo muchas ganas de vivir el acto de esta tarde. Ya tenemos preparado el discurso... nos están ayudando las mamis a preparalo", añade Marina.

Las dos han confesado la ilusión y las ganas que tienen en vivir en primera persona este año. El primero de ellos será en la tarde de este miércoles, a partir de las 19 horas con el acto de la proclamación. Ambas podrán vivir la sensación de subir las escaleras del Ayuntamiento y ser recibidas por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Después de tres meses de proceso, con la llamada de ayer hoy empieza su recorrido por la actividad fallera.