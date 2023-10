A mitad camino entre la solemnidad y el fan club, la Proclamación puso el punto y final al proceso protocolario de elegir falleras mayores de València. La atención virará a partir de ahora a otros aspectos, incluyendo el troncal, la Falla, que cobrará el protagonismo a partir de ahora. Que ya era hora también.

Pero antes había que completar el rito, que es sencillo con avaricia. Hacer que las dos falleras mayores y las dos cortes de honor saquen sus mejores galas para, al son de una música que retumba como nunca, hacer la subida de escalera, acceder al hemiciclo y que la primera autoridad municipal les de la bienvenida.

Antes, en la entrada, el alboroto, con numerosas personas que ase acercaron a la puerta del ayuntamiento, algunas de ellas desde muy temprano para tener la mejor vista, como las infantiles de Benicalap y Campanar que compartieron año con Marina García y que tuvieron el auténtico palco vip. Subieron las protagonistas a gritos. No de ellas, sino de los groupies. Al acabar el acto, a pesar de lo mucho que se dilata en el tiempo el protocolo del Salón de Cristal, aún había una cantidad más que respetable de curiosos. Si alguien piensa que el fenómeno peineta está en decadencia, se equivoca.

«Todavía tengo que pellizcarme para acabar para acabar de creerme lo que está pasando» aseguró Marina García, vestida con su traje azul de la exaltación. «Por mi parte no ha de faltar la energía, la ilusión, el compromiso, el respeto a las tradiciones y el amor a nuestra fiesta. Siempre he pensado que hacer las cosas como toca no ha de estar reñido con pasarlo bien. Y seguro que este año vamos a divertirnos y pasarlo bien».

María Estela Arlandis, como verde era su traje icónico, hizo referencia a la Capital Verde Europea al asegurar que «el colectivo fallero somos un ejemplo para el mundo. Un ejemplo de civismo y buenos comportamientos y más este año con el compromiso de hacer una fiesta sostenible». Y refiriéndose a las trece prometió que «Impregnaremos cada rincón de València y del resto de la Comunitat con nuestra llama, que no se apagará nunca».

Se esperaba el primer discurso de la nueva alcaldesa y si articularía alguna originalidad. Y la verdad es que sí que lo hizo al bautizar el «Tridente M». Porque se refirió a las falleras mayores como «las dos del equipo M, la de Marina y M de María Estela», a lo que añadió entonces que «pues casi que me uno al equipo M si me aceptáis con la de María José, el tridente M». Y por un motivo: «porque siempre vais a tener a este Ayuntamiento a vuestro lado».

Dos historias falleras que contar

Se refirió a ambas como «nuestra pequeña socorrista de 11 años y nuestra estudiante de derecho, de familias muy falleras y la falla como forma de vida, las dos con historias falleras maravillosas que contar y con mucho que mostrar a todo el colectivo fallero».

«Hoy empieza un reinado que no sólo cambia vuestra vida, sino también el de la vuestras familias, a las que quiero dar la enhorabuena públicamente y desear que sean vuestros mejores compañeros de viaje en este sueño que acaba de empezar».

Hubo dos guiños que podían atribuirse a diferentes protagonistas. Cuando dijo que «esta tarde, en este Hemiciclo, en nuestra ciudad, en muchos rincones de España y del mundo, pero también en el cielo, hay gente emocionada por ver a dónde os ha llevado vuestra pasión por las Fallas» se interpretaba, por ejemplo, lo del mundo, por la pareja de María Estela, natural y residente en Paraguay, y lo del cielo, por la tía de Marina, Gemma Arribas, sin duda la gran ausente de la fiesta familiar.

Concluyó la alcaldesa anunciando lo que se avecina: «quedan menos de 6 meses para que llegue marzo» -realmente es «quedan cinco meses, que en ese tiempo estaremos de «plantà»- «quedan menos de seis meses para que el mundo entero mire a Valencia y se vuelva a sorprender de la grandeza de nuestra fiesta y todo gracias a vosotros, falleros y falleras, insisto, mi admiración absoluta por vuestra entrega en nombre de la ciudad de Valencia. Ya formáis parte de la historia de Valencia, y siempre lo seréis. Ya sois historia, pero ¿por qué no?. Seguid haciendo historia».