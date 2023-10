La fiesta fallera despide a uno de los testigos del periodo en el que la fiesta uno de sus particulares grandes saltos: el de la multiplicación exponencial del periodo pre y post Transición. Casi cuarenta años en primera línea, incluyendo 29 años en la presidencia recuerdan a Pepe Forriols, quien ha fallecido esta semana.

Y aunque ese periplo lo fue al frente de Félix Pizcueta-Cirilo Amorós, ha sido su actual comisión, La Font de Quart de Poblet la que ha informado del que era ahora su fallero de a pie, "un gran fallero que tanto amaba la fiesta, especialmente en los monumentos".

En el recuerdo a su fallero hacían mención precisamente a la comisión de Pla del Remei, que poco después recordaban que "nos enseñaste a amar las Fallas y dejaste el listón altísimo" y recordaba que la tradición familiar en la comisión continúa con su hijo Alfredo, quien forma parte de la presidencia compartida con Juan Antonio Macarro y Jorge Castaño.

Forriols es parte indisoluble de la historia de la comisión que, aunque hunde sus raíces en décadas más remotas, se reorganizó a partir de 1965. Pues ya en 1969 ocupó la presidencia de la comisión y aunque continuó en la misma hasta 1993, -serie tan sólo interrumpida en 1981- después llevaría las riendas de la comisión aún en tres etapas posteriores, más cortas. En su última presidencia hizo de presidente anfitrión de la fallera mayor de València, Noelia Soria, que ese año llevó la representación de la fiesta. El que ha sido presidente hasta este año, Santi Andreu, recordaba que "durante décadas fue el que asumió la presidencia cuando no se presentaba nadie. Siempre estaba a disposición".

Entre dos fallas

Pepe "El Cajas" estaba ahora en Pío XII-Jaume Roig y, dentro de los mensajes de condolencia, Francisco Parreño aseguraba que compartió con él once años de presidencia en la comisión de Quart "y siempre nombraba a Félix Pizcueta como su falla. Era una grandísima persona y el mejor fallero que he podido conocer". Santy Andreu recordaba que "el primer año estaba apuntado a las dos fallas. Después ya se quedó en Quart porque no podía desplazarse por su cuenta a nuestro casal. Pero era incansable. Llamaba para pedir contactos para iluminación, para artista fallero... las Fallas le han dado mucha vida porque estaba malito y, sin embargo, ha aguantado más de diez años". Y más aún, "se ha ido con la satisfacción de haber visto a su nieto como presidente infantil".

En el año 2018, las dos comisiones hicieron un acto de hermanamiento y además del presidente y la fallera mayor de la comisión acudió Forriols a pasar un rato con la que había sido su comisión.

Son pocos los presidentes que han alcanzado la cifra de 29 años al frente de una comisión pero, sobre todo, de Pepe "El Cajas" han recordado las dos comisiones la dedicación a la fiesta en todas sus vertientes.