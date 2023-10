Las Fallas de la Sección Especial de 2024 quedan, definitivamente, descubiertas a la vista de todo el mundo. En la «Festa per a Tots» de Nuevo Centro (en su explanada exterior), y en jornadas de sábado y domingo, podrán contemplarse los bocetos, la declaración de intenciones de lo que, en menos de cinco meses, habrá quedado reducido al recuerdo. Ni siquiera a cenizas, porque de éstas queda más bien poco cuando se quema corcho blanco.

Precisamente el corcho blanco es el que da razón de ser a la concepción contemporánea del arte efímero. Y llega a 2024 con esa duda, aún no planteada en serio, de qué va a pasar en el futuro. Si los Juegos Olímpicos de Invierno empiezan a verse amenazados -se prevé que cada vez sean menos los países que puedan albergarlos- no menos puede ocurrir si empieza a cuestionarse que se prenda fuego a varias toneladas de derivados del petróleo, como es el «corcho blanco». No es cuestión para tomar a la ligera.

Quedará, de todos modos, el debate de hasta qué punto es eso trascendente para la atmósfera: si para el fabricante de poliestireno, la producción destinada a Fallas es una nimiedad de su facturación -lo que impide conseguir precios más asequibles-, no será tan grave a efectos globales. Pere Baenas ya advertido de alguna forma y por eso ha anunciado que la falla municipal la hará con un «corcho» derivado de materia orgánica. Que es más caro, por supuesto.

Con esas incógnitas por resolver más en el medio que en el largo plazo -será interesante leer esta reflexión dentro de siete años- la máxima categoría levantó su particular secreto de sumario.

Se echa de menos el gran icono

Las fallas contemporáneas no dejan mucho espacio al gran icono. Es la arquitectura actual y como si las cosas funcionan, la máxima es «no las toques», o «espera a que otro lo intente por si se estrella», lo presentado tiene mucho de previsible. Que no quiere decir que no sea bueno: la aplicación tecnológica y el virtuosismo técnico generan unos monumentos que, en cualquier otro lugar del mundo, se cuestionaría seriamente el destino que les espera; es decir, ser consumidos por el fuego.

El problema que supone el actual concepto de falla no es el cortoplacista. Hay que plantar algo, hacerlo bien, causar buena impresión y recibir el mejor premio. Es decir, aquello para lo que están concebidas. Los premios existen desde hace 125 años y son los que marcan la zona de seguridad. Y ésta, ahora mismo, acabando el primer cuarto de siglo, es el que es: proyectos fundamentados en la acumulación de muchas figuras de tamaño medio, cuando no pequeño, que se elevan y se expanden. Hay proyectos que, con artistas y con diseñadores diferentes, parecen calcados en estructura.

Se echará de menos, en todo caso, en el futuro. La historia diluye rápidamente estas fallas por falta de una referencia artística. Un elemento fuerte, contundente, que traspase generaciones.

Sirva el ejemplo de las Fallas de 2023. ¿Cuantos iconos se quedan para el futuro? Poco o nada porque los indios de Convento quedan capitidisminuidos por ser muy recurrentes y por recibir un premio muy bajo para sus pretensiones y porque los chinos de Sueca-Literato Azorín (también recurrentes) ya forman parte de la «clase media» en el reparto, lo mismo que la magistral «Vida» de Cuba-Literato Azorín, que podría haber alcanzado esa condición con un galardón mayor.

A esto hay que añadir, además, la seguramente excesiva reiteración, nuevamente basada en la búsqueda de la seguridad: personajes neutros y mucho étnico, que le hacen perder huella.

PROGRAMA DE ACTOS Explanada exterior de Nuevo Centro Sábado, 21 de octubre Horario de la Exposición: De 10 a 22 horas. 12.30 h. Actuación de Blocoloko Batucada 18 h. Mesa redonda con los artistas y posterior firma de autógrafos 20 h. Concierto de Los Hombres de Hueso Domingo, 22 de octubre Horario de la Exposición: De 11 a 20 horas. 11.30 h. Degustación popular de horchata y fartons (hasta las 12.30 h.) 18 h. Desfile de indumentaria valenciana

Los sentidos corporales, la antigua Grecia, el Metropolitan Museum o el Vudú sirven como argumento para analizar una actualidad en la que la modernidad y sus argumentos, como el Cambio Climático, las redes sociales o la guerra se entrecruzan con cierta lógica. En eso, las fallas no engañan: cuentan cosas del momento.

Apuesta decidida de las comisiones

Dicho esto, lo que aguarda es nuevamente un esfuerzo titánico de artistas y comisiones. Una apuesta económica decidida con un elevado coste social cuando las cosas vienen mal dadas, pero que les gusta, porque repiten una y otra vez. Y tras haber superado los rigores de la pandemia, donde la supervivencia de la fiesta como tal estuvo tan amenazada. Estar en Especial es una forma de entender la fiesta en la que la prioridad es presentar en la calle todo lo que se puede.

La Especial de 2024 llega con la defensa del título por parte de Exposición-Micer Mascó. El pasado mes de marzo hizo saltar la banca y se convirtió en la decimoséptima comisión que logra el primer premio de la categoría. El taller de Llongo jugará nuevamente con una estructura en la que el color y la visión «redonda» de las cosas buscará el impacto y la repetición.

GANADORES DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS Exposición-Micer Mascó (2023)

Convento Jerusalén-Matemático Marzal (2022)

Convento Jerusalén-Matemático Marzal (2021)

Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana (2019)

Convento Jerusalén-Matemático Marzal (2018)

Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana (2017)

Cuba-Literato Azorín (2016)

Plaza del Pilar (2015)

Plaza del Pilar (2014)

Convento Jerusalén-Matemático Marzal (2013)

En el momento actual da la sensación de que los puestos de honor pueden fluctuar como nunca. Pero el resto del podio lo defenderán las dos que llevan años dirimiendo la supremacía: Convento Jerusalén, con 17 victorias (de lo que se llama Sección Especial, pues habría que añadir una más en 1913) y la Plaza del Pilar con 16. Esta última acude no ya con urgencia, sino casi con histeria: nunca en la historia una comisión había recibido el segundo premio cuatro años seguidos. Quizá por eso, su falla está dedicada al vudú, incluyendo la alusión a ese que parece perseguirles.

L’Antiga de Campanar presenta el único debut en la categoría. Josué Beitia llega con el rodaje hecho para dar aire nuevo a una comisión que necesitaba refrescar. Y Na Jordana llega con la fórmula de éxito aprendida y dispuestos a volver al que fue su espacio natural: las alturas. Pero la experiencia de los últimos años habla de un volteo de las posiciones de la forma más inesperada y en cualquier momento. Ahora quedan ya menos de cinco meses para desvelar el destino de unas y otras.