Los Balls al Carrer se mudan. Dejarán de tener lugar en la Plaza de la Virgen y se marchan, desde hoy mismo, a la Plaza del Patriarca. Todo ello apenas unos días después de que se produjera el incidente con la manifestación propalestina. Sin embargo, y a preguntas de una de las comisiones trasladadas, el concejal Santiago Ballester aseguró que era casualidad. "Entre otras cosas, porque estos operativos requieren tiempo. Llevábamos la tres semanas sobre el tema. el ayuntamiento no es tan rápido para trasladar el operativo en apenas tres días" aunque, a día de hoy, no se había informado públicamente del cambio y sólo surgió a colación de los Ruegos y Preguntas de la Asamblea de Presidentes, cuando la presidenta de Cuba-Denia, que tiene que actuar el próximo domingo, cuestionó si "se debía a lo sucedido, porque creo que, si así fuera, es injusto, porque los bailes llevan celebrándose desde hace muchos años". La primera actuación será aprovechando el festivo del 1 de noviembre.

Según explicó el edil, los bailes salen de la plaza de la Seo "porque, ahora mismo, es un espacio totalmente saturado. Hay una cantidad enorme de visitantes y un domingo por la mañana se convierte en una situación muy complicada, casi de colapso. Se nos ha pedido hacer el cambio".

"Más visibilidad"

El calendario de Balls al Carrer estaba dividido entre la plaza de la Virgen y, a partir de una determinada fecha, la de la Reina. Ésta sí que se mantendrá en su emplazamiento y será a partir del 14 de enero cuando cambien de emplazamiento. Sorprendió, en todo caso que la vicepresidenta María Jesús Andrés dijera que este cambio "le dará más visibilidad", cuando resulta evidente que la plaza de la Virgen es un espacio mucho más concurrido que Patriarca, donde las fallas, en todo caso, podrán bailar sin problemas de excesiva aglomeración, pero que no es ni por asomo una zona de "visibilidad". "Esperamos que sea un éxito en esta nueva plaza y a partir del 14 de enero se volverá a Reina".

El recurso por la "no candidata" de 14 años

Poco más se extrajo de una asamblea en la que la Comisión de Recursos retomó el tema de la niña de 14 años que quería participar en la preselección a pesar de no figurar su banda de edad, 14 años, entre las posibilidades de participar. La comisión se remitió al Reglamento Fallero -cualquier normal de rango superior lo cuestionaría-, se tomó la libertad de cuestionar los motivos por los que se la quería presentar (el socorrido, que no atinado "porque es un acto más", al que replicaron diciendo que "la preselección no es un desfile de amiguitas") y dejó para el futuro de nuevas convocatorias la posibilidad de introducir esa edad entre las posibles participantes, pero que eso no es cosa suya.

Horarios de la asamblea y pre Congreso Fallero

Las asambleas, finalmente, se seguirán celebrando a las ocho de la tarde porque, de momento, el Palau de la Música cierra a las once de la noche. Hubo votación muy clara, aunque algunos se aturullaron. En definitiva, el concejal dijo -alguien le debió decir- en septiembre que el horario era una "prerrogativa del presidente" y ésta acabó en consulta a la asamblea, que, entre ocho de la tarde en el Palau o diez de la noche de Jubiocio, se quedó con la primera opción.

En la próxima asamblea habrá una extraordinaria para poner en marcha el Congreso Fallero con la presentación del reglamento de funcionamiento del mismo. Pero el congreso no se celebrará hasta después de las Fallas de 2024.