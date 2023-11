Las representantes de la fiesta a nivel ciudad acaban de cumplir su primer mes al frente de la imagen de las Fallas. Apenas han dado los primeros pasos y se encuentran todavía en pleno aprendizaje. También por eso queda un tiempo para que personas y nombres vayan quedándose un poco en el imaginario general, aunque los impenitentes de esta parte de la fiesta ya las reconocen prácticamente al dedillo.

En las entrevistas como candidatas ya consolidadas a fallera mayor contestaron a unas mismas preguntas todas ellas. Sirven para ir acercándonos un poco más a sus inquietudes personales. Así nos contestaron:

CELIA FUSTER

¿Cuál es su primer recuerdo de vida?

Diría que en Denia, de donde es mi madre. Un verano en la playa con mi familia, jugando en la arena.

¿Cuál es su primer recuerdo de Fallas?

El año de mi hermana fallera mayor infantil, en 2001, que yo nací en 1997, e ir a la ofrenda del bracito de mi padre con mi traje blanco.

¿Qué llevaba escondido en la Fonteta el día que fue elegida?

Un pececito de la suerte que me regaló mi actual fallera mayor para la preselección, una pulsera roja pasada por el manto de la Virgen, porque voy todos los años al Besamanos con mi madre haciendo la cola y la compramos y una foto de mi abuelo.

Si se ha perdido, ¿donde hay que buscarla?

A Denia sin duda. O en Madrid, que es de donde es mi pareja

¿Fallera que haya sido de la corte y que sea icónica para usted?

Es fácil. Paloma Eroles, que además es muy amiga mía.

¿Cuando se irá o cuando la echarán de casa?

Ya me he ido. ¿Y sabes cuando? El 10 de marzo de este año. Alquilé la casa en enero, lo reformamos un poco. Antes de Fallas porque mis padres viven cerca de la falla, pero esto es mucho más cerca de la falla.

¿Tatuajes?

Ninguno. Soy alérgica a la tinta negra. Me hizo uno de niña en la espalda, de los que teóricamente se van, y se me quedó en releve. Me han dicho que ni se me ocurra volver a intentarlo.

ANA MIRALLES

¿Cual es su primer recuerdo de vida?

Con tres años, mi hermana recién nacida. Estar en un sofá que teníamos, amarillo chillón, y tener un bebé en mis brazos, con mi padre detrás y mi madre haciendo la foto. Mi padre la tiene de fondo de pantalla.

¿Cual es su primer recuerdo de Fallas?

Una exaltación en Jesuitas, en bambalinas, con un traje naranja, precioso.

¿Qué llevaba escondido en la Fonteta el día que fue elegida?

Muchas cosas: mi número, el 32, un "gomet" amarillo que nos dieron en pruebas, una foto de los 80, candidatas y ellos, una pulsera que nos regalaron ellos que pone "nunca dejes de brillar", otra roja, otra de piedra malaquita, que es el color de mi traje, el abanico y el mmóvil aunque se me apagó.

Si se ha perdido, ¿donde hay que buscarla?

Seguramente en la playa con alguno de mis amigos o con mi pareja. En cualquiera del Mediterráneo o en una que me ha enamorado, la Cala de los Patos, en Tenerife. Y si estoy allí, que tengan paciencia porque para bajar...

¿Cuando se irá o cuando la echarán de casa?

Me iba a ir este año pero va a ser que no. Esto se van a enterar ahora mis padres. Seguramente lo haré en septiembre con mi pareja. Más pronto que tarde.

¿Fallera que haya sido de la corte y que sea icónica para usted?

Marta Pérez Moya, de 2007. La quiero de antes de ser cortesana y la admiro por cómo lo hizo. Y Carolina Urgel, que ha sido una confidente y un apoyo. Un amor de persona.

¿Tatuajes?

Creo que llevo cinco pero son muy pequeñitos y sólo se ve uno. Es la inicial de mi hermana María dibujada por ella. Asimétrico, pero lo pintó ella y es lo que me vale. En el pie puedes ver un gato, otro por mi madre, un tres en números romanos...

BEATRIZ PRIETO

¿Cual es su primer recuerdo de vida?

Mi primer día de colegio, cuando mi madre, que también es maestra, pero en otro colegio, me dejó en la puerta, en La Salle, con mi mochila.

¿Cual es su primer recuerdo de Fallas?

Cuando mi abuela me peinaba en el baño de casa, con la caja de galletas donde estaban los pinchos.

¿Qué llevabas escondido en la Fonteta el día que fue elegida?

Laura Valero, amiga y compañera de sector y de la corte de 2023, me mandó un ramo de flores con una especie de colgantito que ponía "Confía" y una piedrecita azul. Me lo enganché a la enagua.

Si se ha perdido, ¿donde hay que buscarla?

Difícil porque tendría varios sitios. Quizá en el apartamento de la Pobla de Farnals, que es mi sitio fallero. O en Utiel, el pueblo de mis abuelos, que es una energía muy bonita.

¿Cuando se irá o cuando la echarán de casa?

De momento, estoy muy bien en casa. Empezaba a pensar en irme con mi pareja, pero este año...

¿Fallera que haya sido de la corte y que sea icónica para usted?

No sé si puedo ser imparcial, pero soy muy fan de Lucía Serrano, 2018, y somos amigas desde pequeñas. Viví su año de corte por eso. Y Laura Valero, que como he dicho es de mi sector y es amiga.

¿Tatuajes?

Ninguno. A mi saliente, que somos como hermanas, fue hacernos un tatuaje juntas, pero le dije que "el año después de fallera mayor". Y ahora tendremos que esperar.

NATALIA PALOMERO

¿Cual es su primer recuerdo de vida?

En casa de mis abuelos, antes de que faltara mi abuelo con cuatro años, cuando iba después del colegio y me daba una chuche de una caja sin que se enteren mis padres

¿Cual es su primer recuerdo de Fallas?

Desfilando en brazos de mi padre o tirando petardos, pero más por haberlo visto en fotos.

¿Qué llevabas escondido en la Fonteta el día que fue elegida?

¡Nada! En la Ofrenda, por ejemplo, sí que llevé una cinta con una medalla de la Virgen que es muy especial para mi. Pero no, no creo en que me de suerte algo. Y lo comenté con mi madre y le dije: "lo que tenga que ser, será"

Si se ha perdido, ¿donde hay que buscarla?

En la Universidad, pero seguramente en mi falla. Me gusta hacer escapadas a calitas o a rutas por la montaña. En València por el centro... no lo tienes fácil.

¿Cuando se irá o cuando la echarán de casa?

Está complicado porque aún soy estudiante. Los trabajitos que he hecho aún no son para estabilizarme. Cuando acabe la carrera y empiece a trabajar. Nada a la vista.

¿Fallera que haya sido de la corte y que sea icónica para usted?

A María Tomás, que es de mi falla. Y del sector, Carmen Marin y Eva Alcahuz y Andrea Grau, que son de Palleter, la falla de mi madre.

¿Tatuajes?

Tres. Muy pequeñitos y en sitios poco visibles y de línea fina. Significan mucho para mi. La carita sonriente y triste lo comparto con mi madre porque significa que estamos juntas en los momentos buenos y en los malos.

LUCÍA HERNÁNDEZ

¿Cual es su primer recuerdo de vida?

Con mis padres y mis abuelos de viaje.

¿Cual es su primer recuerdo de Fallas?

Tirando petardos.

¿Qué llevaba escondido en la Fonteta el día que fue elegida?

Nada de nada. Durante el año tampoco he tenido ningún amuleto.

Si se ha perdido, ¿donde hay que buscarla?

En la playa. Yo sola a ver el mar. En algún sitio, quizá en Peñíscola. Mi cumpleaños es en agosto y siempre intento pasarlo allí.

¿Cuando se irá o cuando la echarán de casa?

Este año seguro que no. Cuando se de. Nadie tiene prisa. Si mi novio regresa de Budapest o si me decido a irme con él...

¿Fallera que haya sido de la corte y que sea icónica para usted?

Sofía Guillot, de 2022 porque somos amigas de toda la vida. Nos hemos criado juntas. Me alegré mucho por ella y se alegró mucho por mi.

¿Tatuajes?

Ninguno.

NURIA SOLAZ

¿Cual es su primer recuerdo de vida?

Irnos de viaje los cuatro en Tenerife y montarnos en una especie de flotadores y nadar con delfines.

¿Cual es su primer recuerdo de Fallas?

Mi familia, la hermana de mi madre y los Rivero, en la Ofrenda. Con las mantillas, los chicos muy guapos... tendría tres o cuatro años.

¿Qué llevaba escondido en la Fonteta el día que fue elegida?

Cuando fui infantil, mi abuela y mi tía Mila (se refiere a Mila Simón, la esposa del presidente, César Rivero y madre de las hermanas Sara y Elena, las dos cortesanas previas de la falla, y que falleció inesperadamente hace poco más de un año) me hicieron las enaguas a mano y me las puse porque me daban mucha nostalgia. Mila no es mi tía de verdad, pero como si lo fuera. Me dieron suerte en la preselección y ahí también.

Si se ha perdido, ¿donde hay que buscarla?

El mi pueblo, Higueruelas.

¿Cuando se irá o cuando la echarán de casa?

No está en el debate. En casa de los papis se está muy bien.

¿Fallera que haya sido de la corte y que sea icónica para usted?

No soy objetiva, pero me quedo con Elena y Sara Rivero, como es natural

¿Tatuajes?

Ninguno. Me gustan y no lo descarto, pero no se ha dado el caso.

LUCÍA SANTARRUFINA

¿Cual es su primer recuerdo de vida?

Un viaje a Disneyland París

¿Cual es su primer recuerdo de Fallas?

Una Ofrenda. No te sabría decir exactamente en qué año, pero una Ofrenda seguro.

¿Qué llevaba escondido en la Fonteta el día que fue elegida?

Un pañuelo que nos regalaron las falleras mayores del sector que nos llamamos "Regines del Pollito". Las llevé a ellas en la Fonteta.

Si se ha perdido, ¿donde hay que buscarla?

En el monte, en la naturaleza, con mucha paz y quizá con un ser querido. Si fuera en València, en la plaza de la Reina-Virgen.

¿Cuando se irá o cuando la echarán de casa?

Este año no por motivos obvios. Nunca me lo había planteado. Cuando sienta la necesidad.

¿Fallera que haya sido de la corte y que sea icónica para usted?

Lo tengo fácil, ¿no? Paula Santarrufina

¿Tatuajes?

Uno en recuerdo de mi abuelo. Siempre nos decía, cuando se despedía "En tornar a vorer junts". Mi hermana y yo llevamos la palabra "Junts". Fue nuestra despedida con él.

JESSICA OJEDA

¿Cual es su primer recuerdo de vida?

En el campo, en el chalet de mis tíos, en Cumbres de Calicanto.

¿Cual es su primer recuerdo de Fallas?

Un toro mecánico que ponían en la calle Islas Canarias. También comiendo chocolate, un vaso de esos enormes de cartón.

¿Qué llevaba escondido en la Fonteta el día que fue elegida?

Mi número, el 40, y un pañuelo que compré en el Besamanos y que pasé por el manto de la imagen y una pulsera atadita al pañuelo.

Si se ha perdido, ¿donde hay que buscarla?

En una playa. Con calma y tranquilidad y con un libro.

¿Fallera que haya sido de la corte y que sea icónica para usted?

Cristina Calatrava.

¿Tatuajes?

Uno, que no se ve. Un dibujo con una amiga.

CARMEN MOLLA

¿Cual es su primer recuerdo de vida?

En Viver, jugando con un coche de pedales.

¿Cual es su primer recuerdo de Fallas?

Estar viendo las actuaciones antes de la firma de contrato. Siendo muy muy pequeña.

¿Qué llevaba escondido en la Fonteta cuando fue elegida?

¿Que si llevaba? Del día de mi presentación, un lazo rojo con una virgen que nos regalaron los presidentes. Una pulsera roja de la suerte, una estampa de la Virgen y el Niño Jesús.

Si se ha perdido, ¿donde hay que buscarla?

En la falla.

¿Cuando se irá o cuando la echarán de casa?

Ese tema no existe todavía.

¿Fallera que haya sido de la corte y que sea icónica para usted?

Cualquiera de mi falla: Alicia, Lourdes, Andrea y Olivia.

¿Tatuajes?

Ninguno

LUCÍA PASTOR

¿Cual es su primer recuerdo de vida?

Las mañaneras de mi guardería. Mis padres trabajaban y me dejaban en las mañaneras, bebiendo bricks de leche, blanca, que no me gustaba nada.

¿Cual es su primer recuerdo de Fallas?

Señalar un traje de valenciana y decirle a mi madre: "quiero ir vestida de princesa"

¿Qué llevaba escondido en la Fonteta el día que fue elegida?

Un lacito rojo con una Virgencita dentro de la enagua. Para quitar el mal de ojo

Si se ha perdido, ¿donde hay que buscarla?

Lucía se ha ido de viaje a recorrer el mundo. Este verano he estado en Vietnam, Filipinas y Dubai

¿Cuando se irá o cuando la echarán de casa?

Estoy independizada con mi pareja

¿Fallera que haya sido de la corte y que sea icónica para usted?

María Albors, de 2022 y Andrea Grau, de 2020 y 2021

¿Tatuajes?

¡Muchísimos! Visibles, dos, escondidos, trescientos. Los que se ven son un Phoenix y una cruz

MARTA CHAPA

¿Cual es su primer recuerdo de vida?

Estar en Calpe. Es mi lugar. Allí he crecido. A los niños nos encantan las vacaciones y lo recuerdas desde lo más pequeña. Una Marta de tres años haciendo play backs en la urbanización.

¿Cual es su primer recuerdo de Fallas?

Cuando mi tía Elena, madre de Gabriella, que está en la corte infantil, fue fallera mayor.

¿Qué llevaba escondido en la Fonteta el día que fue elegida?

Como lo sabes, ¿eh?. Esa misma mañana, una de mis mejores amigas, Sonia, me regaló un lacito rojo con una medalla en la que me había grabado una M y el número 64. Unas estampitas que me regaló mi amiga Alba Ferrándiz. Un broche de la Mare de Deu que estaba en mi cuna, que tengo guardada en mi cajón y que sólo ha salido dos veces de casa: cuando operaron a mi madre de urgencia y esta vez.

Si se ha perdido, ¿donde hay que buscarla?

No hay duda: en Calpe. En València, en las Torres de Quart.

¿Cuando se irá o cuando la echarán de casa?

(Rie)Cuando mi pareja se saque la oposición a Policía Local iniciaremos una vida juntos.

¿Fallera que haya sido de la corte y que sea icónica para usted?

Laura Carballeda, de 2019

¿Tatuajes?

Ninguno.

CARLA OLMOS

¿Cual es su primer recuerdo de vida?

Unas vacaciones de verano en Benicàssim, que es donde veraneábamos de pequeños.

¿Cual es su primer recuerdo de Fallas?

Me visto desde que tenía un año. La primera vez que me peinó mi madre. Eso fueron gritos. La primera y nunca más. A partir de ahí, peluquería.

¿Qué llevaba escondido en la Fonteta el día que fue elegida?

Una estampita de la Virgen de los Desamprados que me dio una amiga.

Si se ha perdido, ¿donde hay que buscarla?

En la falla o con una amiga en el Mercado Colón. Y si no, en Bétera, donde me escapo a veces.

¿Cuando se irá o cuando la echarán de casa?

Mientras estudie estaré en casa. No está en mis planes.

¿Fallera que haya sido de la corte y que sea icónica para usted?

En mi caso es fácil: Anna Duggan. Sonrisa permanente y cortesana maravillosa y resiliente por todo lo que pasó y el aplomo con que lo afrontó. Nunca perdió la sonrisa.

¿Tatuajes?

Ninguno

MARIA ESTELA ARLANDIS

¿Cual es su primer recuerdo de vida?

Un verano viendo el Gran Prix del verano en Calles.

¿Cual es su primer recuerdo de Fallas?

Hacer una falla con cartoncitos y quemarla de una forma un poco ilegal, en un parking que hay cerca de la Fonteta.

¿Qué llevabas escondido en la Fonteta el día que fue elegida?

Una estampita de la Virgen de losdesamparadoss de mi abuela, mi pulserita roja otra pasadaad por la virgen, la Virgen del Perpetuo Socorro y San Nicolás que ha pintado mi padre, San Judas y una medallita de San Cristóbal.

Si se ha perdido, ¿donde hay que buscarla?

Si tengo poco tiempo, en València centro. Si tengo mucho tiempo, en Asunción, Paraguay.

¿Cuando se irá o cuando la echarán de casa?

Cuando acabe la carrera. Llevo muchos años a distancia con mi pareja.

¿Fallera que haya sido de la corte y que sea icónica para usted?

Paula Ortiz, de 2017

¿Tatuajes?

Ninguno