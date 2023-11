Los cambios que va a introducir la concejalía de Movilidad en el Área de Prioridad Residencial de Ciutat Vella Nord han sido recibidos por los principales colectivos sociales y económicos de València afectados por estos cambios de manera muy diferente. Hasta el punto que se podría hablar de un semáforo del APR, en el que el color rojo, de rechazo total, serían los vecinos y negocios agrupados en Amics del Carme; el color amarillo, por parte de los falleros de la Agrupación Seu-Xerea-Mercat, que consideran un buen inicio estas modificaciones; y el color verde, de satisfacción plena, por parte de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico porque casi todas sus peticiones han sido atendidas.

El lunes se anunció por parte del concejal Jesús Carbonell una amplia batería de medidas referentes a la zona donde solo pueden circular vehículos de residentes en una parte de Ciutat Vella. Y las reacciones no se han hecho esperar. La gerente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico Julia Martínez está satisfecha porque "las tres peticiones principales que nosotros hacíamos" las han atendido. "Nos han aumentado las autorizaciones de acceso -ha dicho- al pasar de 10 a 15 permisos al mes, con la opción de que podamos controlarlos y gestionarlos los propios comerciantes; también se va a mejorar la señalización de toda el APR, que lo hemos pedido al anterior concejal desde el primer día que se puso en marcha; y se van a habilitar más zonas de carga y descarga para proveedores y transportistas". Martínez señala que la relación con Carbonell "está siendo muy diferente, para bien, que con su predecesor Giuseppe Grezzi. "Nos hemos reunido desde agosto hasta tres veces, por separado y con otros colectivos empresariales, y una cuarta vez, para que nos informara de los cambios en otros puntos de la ciudad". Es mucho más que lo que ocurría antes, ha afirmado. Para los comerciantes, ha sido muy importante que se haya solucionado el problema de la carga y descarga, "porque había proveedores y transportistas que ya no querían venir al centro histórico a descargar"; y por otra parte, se han diseñado nuevas alternativas de movilidad " dentro del APR que permitirá a los comerciantes y a sus proveedores poder entrar a llevar el género con más rapidez.

"Nos hemos enterado por la prensa" de los cambios, afirma el representante de las fallas

Por su parte, el presidente de la Agrupación de Fallas Seu-Xerea-El Mercat Tono Fagoaga señala que el plan de Movilidad es "un primer paso, aún faltan cosas por pulir y confiamos en que nos podamos sentar a negociar y a hablar de más cosas". Al contrario que los comerciantes, que si estuvieron en la Mesa de Movilidad del lunes, no estuvieron presentes en el foro donde se informó de los cambios en el APR. "Nos enteramos por la prensa y nadie nos avisó para que fuerámos a esa reunión", apunta. Las falas de estos barrios pasan de 2 permisos permanentes a 4 para acceder a la zona acotada por las cámaras que multan a los coches no autorizados. Además, dispondrán de otros 10 más al mes y durante el período fallero podrán lograr más accesos puntuales. Sin embargo, "habíamos realizado otras propuestas que no se han tenido en cuenta y que confiamos en que podamos lograr en el futuro", apunta el directivo.

Por ejemplo, los falleros quieren que se cree un bono especial, para el fin de semana, desde las 20 horas del viernes a las 24 horas del domingo, para poder aparcar en los parkings de Brujas y la Reina, con un precio más reducido. También solicitaron que en fallas, como ocurre con la zona azul, se desconecten las cámaras del 10 al 20 de marzo, para que artistas falleros, pirotécnicos, proveedores y falleros puedan entrar y salir de sus casales y de las zonas de fuegos y de los monumentos con comodidad. En tanto que vecino de la zona, Fagoaga se felicita por otros cambios como que podrá accederse en coche a la plaça del Tossal o que se ha cambiado de dirección la calle Derechos, pero aún así "queremos retomar las negociaciones con Carbonell, si cabe la posibilidad, para mejorar la cuestión de los parkings y de los accesos". Con todo, destaca que en pocos meses, "nos hemos reunido ya dos veces con el concejal cosa que en los últimos 8 años no había ocurrido", ha valorado.

"No ha habido consenso y se nos han rechazado todas las propuestas", señala Amics del Carme

Te puede interesar: Fallas de Valencia Estas son las calles de Ciutat Vella Nord donde podrán aparcar coches de fuera del barrio

Los responsables de Amics del Carme están muy enfadados porque no se han tenido en cuenta "ni una de nuestras propuestas para mejorar el funcionamiento del APR". "No ha habido consenso y no se nos ha pedido opinión" sobre el diseño del plan que va a poner en marcha el equipo de María José Catalá. "Nuestra principal demanda iba en la dirección -señala Lluís Mira, presidente d'Amics del Carme- de reducir el número de permisos para acceder al APR y todas las medidas que ha tomado el gobierno municipal van en el sentido contrario". Además, "van en el sentido contrario de reducir el tráfico rodado en el centro histórico, de reducir la contaminación y de trabajar por una ciudad más amable y saludable, en la línea de lo que se está haciendo en las grandes capitales europeas". En cuanto a conceder más permisos a falleros y comerciantes para entrar a la zona acotada por las cámaras, Lluís Mira considera que se "va a abrir la mano de manera desmesurada" y "se va a pervertir el sentir sostenible de control de los vehículos" al centro histórico.

De tal modo, que esta flexibilización del APR, en palabras del gobierno de PP-Vox, "va a provocar una mayor gentifricación del centro histórico ya que al llegar más coches se va a obligar a la gente a marcharse". Respecto a otras peticiones como se ubiquen nuevas cámaras en la plaça dels Furs, el Carme y Velluters, no se han tenido en cuenta, lo que esta entidad vecinal "lamenta". Por añadidura, también han solicitado sin éxito "más control y presencia policial para vigilar el tráfico interno" en el área vetada a los vehículos sin autorización. Por último, no les gustó la actitud "brusca, un tanto bronca y cortante" de Carbonell ante las preguntas de una representante de Amics del Carme en la citada mesa de Movilidad. "Confiamos que fuera un momento puntual", concluyó Lluís Mira.