La venta de alcohol en las verbenas de Fallas se permitirá en el horario tradicional, pero se le añadirá la coletilla de la "recomendación" de no hacerlo a partir de las dos de la madrugada. Así se ha decidido en el Ayuntamiento tras la reunión de las concejalías de Fallas y Policía Local, con lo que ahora serán las comisiones las que tomarán la decisión de qué hacer en cada caso.

La decisión por parte del cuerpo de seguridad ciudadana responde a la contestación recibida por la medida tras la última reunión del Bando de Fallas y se debe interpretar como una forma de avisar que las fiestas de 2024 serán la antesala de lo que suceda en 2025 en función a los resultados que se registren en materia de Seguridad Ciudadana. Es, de alguna manera, una prórroga, una medida de gracia para evitar los perjuicios que podían ocasional, a día de hoy, a las comisiones.

La decisión de prohibir la venta de alcohol a partir de las dos de la madrugada era resultado de los estudios que disponía ya la Policía Local sobre la conducta de la gente. Habían detectado que los altercados se multiplican exponencialmente a partir de esa banda horaria. Unos incidentes que afectan no sólo al orden general o al mobiliario urbano, sino a las propias comisiones. De ahí que, en la reunión del Bando de Fallas, se decidiera suprimir esa venta como medida para empezar a hacer desaparecer de la circulación los productos etílicos.

Vender alcohol es una fuente de ingresos

Las comisiones lo vieron con malos ojos porque la venta de alcohol es una fuente de ingresos. Tanto cuando la comisión gestiona personalmente su barra como cuando cede la explotación de la misma a un tercero. En este caso sobre todo, ahora habría que renegociar los términos del contrato.

Este levantamiento del pie no significa que esté garantizada la venta en el futuro. De hecho, ya se ha anunciado que, a poco de acabar las Fallas, se elevará a los agentes festivos el nuevo informe. De tal manera que, si las cosas no mejoran, sepan desde primeros de ejercicio que no se venderá alcohol en las siguientes Fallas.

Vender hasta más tarde, pero acabar más pronto

Hay otra opción que puede llevarse a efecto en función de los resultados: que la fiesta no se haga tan noctámbula y que se cierre antes. Dicho de otra forma, que se pueda vender alcohol, por ejemplo, hasta las tres de la madrugada, pero que las verbenas también cierren a las tres y no a las cuatro como hasta ahora. En el fondo, hay una cantidad más que respetable de comisiones que estarían encantadas de que la fiesta no acabara tan tarde -especialmente, las que han sufrido incidentes o agresiones-. Pero ese tipo de limitaciones no pueden salir ni de las filas falleras ni de la concejalía de Fallas. Ahora bien, si se convierte en una disposión procedente de Seguridad Ciudadana, es otra historia.

También se va a seguir insistiendo en el fomento de los tardeos, una fórmula de verbena menos agresiva en términos etílicos y que las comisiones la están adoptando cada vez más.

La "recomendación" permite prácticamente cualquier cosa: tanto seguir vendiendo como que las comisiones decidan no hacerlo. Y es la segunda "recomendación" que tiene el Bando de Fallas, después de esa que se hace para no disparar pirotecnia recreativa en horario de siesta, de tres a cinco de la tarde.

Desde la concejalía de Fallas se ha transmitido el mensaje de que la actitud del servicio municipal es de agradecer. No en vano, aceptan algo con lo que no están de acuerdo y con lo que tendrán que lidiar ellos.