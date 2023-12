Se esperaba con vivo interés la asamblea de presidentes después de que, en las últimas semanas, la organización de las próximas Fallas se vieran afectadas por ordenanzas más restrictivas. Y una vez capeado el problema del consumo de alcohol, el debate se centró en la Ordenanza del Ruido, que ahora mismo obliga a instalar limitadores-registradores de los decibelios en unas condiciones complicadas tanto técnica como económicamente.

El concejal Santiago Ballester apeló a que la ley es la ley y aprovechó para recordar que la Ordenanza les viene heredada por la anterior legislatura. Y las normas de número de decibelios y cómo registrarlas son ley. "Cuando se dialoga por el Bando de Fallas, el consenso es el consenso, pero cuando la disposición viene de un servicio, hay que acatarlo". Y tras recordar que su partido, el PP "no lo votamos en su momento a favor porque pedíamos una excepción en el Bando Fallero. Y no fue así". Y ahora, "se mandó una carta desde el servicio de Fallas a los Servicios Jurídicos del ayuntamiento. Han contestado esta mañana y dicen que la ordenanza se hizo en firme el segundo fin de semana en junio. Que es una ordenanza y que hay que cumplirla porque es ley".

La tirita antes de la herida. Aseguró que esto cambiará, pero no este año. "El próximo mes de enero ya se presentará una moción para garantizar la excepcionalidad en Fallas". Un cambio en la Ordenanza. "Pero la tramitación son por lo menos cinco meses. Para que en 2025 sí que sea aplicable. Podemos garantizarlo".

"No tenemos capacidad técnica para cumplir"

Pero, de momento, en 2024 hay que acatarlo. El presidente de la Interagrupación, Fernando Manjón, aseguró que el tema del sonido es difícil de digerir tal como está en la Ordenanza. "No tenemos capacidad técnica para llevarla a efecto. Hemos pedido un informe a una empresa que hace montajes audiovisuales y me dice que es imposible disponer de esos aparatos. Ni de aparatos ni de técnicos que lo certifiquen" (hay que certificar por una persona cualificada cada vez que se "enchufa") "y cada certificación pueden ser entre 80 y 150 euros. Es que se nos aplica por cuatro días lo mismo que a bares o pubs todo el año. Podrían darnos una solución y no sólo decirnos que hay que cumplirlo".

¿Y no se puede prorrogar la moratoria? ¿O pedir una nueva? Preguntó Juan Bosco Miquel. "No, no se puede. Según las apreciaciones que nos da la asesoría jurídica del Ayuntamiento, no puede ser". Uno de los presidentes acabó concluyendo que "me voy de la asamblea temiendo que nos van a poner muchas multas"

"Verbenas el 15 es para hacérselo mirar"

Hablando de verbenas y vida noctámbula, dos comisiones, Mossen Sorell-Corona y Pintor Salvador Abril-Peris y Valero mostraron su desazón ("deberíamos hacérnoslo mirar, que igual nos estamos equivocando de fiesta") porque haya verbenas el 15 de marzo, que es la noche de la "plantà".

Nadie preguntó por el porcentaje de las subvenciones

Quedaba el tema de las subvenciones a monumento, por las que la oposición municipal trató apenas unas horas antes de incluir una moción de urgencia en el pleno de la ciudad. Pero nadie preguntó al respecto. Realmente sólo se preguntó si se podía garantizar que el 75 por ciento se cobrará antes de Fallas -necesario para tener "cash" las comisiones-. Ballester aseguró que "la intención es esa, pero os lo confirmaré en enero con total seguridad".

"Pediremos que nos expliquen que las barras causan las reyertas"

Ballester también recordó el requiebro (la desactivación) que se ha hecho al horario de consumo de alcohol en las verbenas, después de anunciarse su prohibición a partir de las 2 y la posterior reconversión en "recomendación".

"La de dejar de vender en barras, que no en carpas o casales, era una petición de Seguridad Ciudadana. Me he reunido con mi compañero Jesús Carbonell. Le pedí encarecidamente que miraran este tema porque puede fomentar el botellón. O igual no. O podría haber colas en tiendas, en gasolineras... yo estoy dispuesto a hablar el año que viene, pero que nos presenten un estudio de que son las barras las que causan las reyertas en la calle. Tengo que decir que la sensibilidad de mi compañero y la empatía que tiene con las Fallas hizo el resto: lo dejan como recomendación y esperamos que, en todo caso, aporten los datos. Creo que es una buena noticia".

Eso sí, el presidente de Hierros pidió que, sea la decisión que sea, no llegue a última hora de ejercicio "porque para entonces ya hemos hecho las contrataciones". O tener en cuenta que "determinadas zonas de la ciudad no tienen el mismo problema".

El día 22 finaliza el plazo para presentar la documentación que permite ocupar las calles (carpas, zona de fuegos, mercadillos...). Y a ya apenas unas horas de terminar todavía faltaban 21 comisiones por presentarlo. "Vamos bien, pero faltan esas 21". Sobre todo, porque no hay plazo de prórroga.

Programa de festejos, Clasificación, Premio de Ingenio y Gracia...

La asamblea ha aprobado también por aclamación -normalmente, por aplastamiento- el Programa de Festejos y sin problemas la Clasificación de Fallas, después de aceptarse las pequeñas modificaciones por alegaciones a la dada a conocer en el pleno del pasado mes.

La Federación de Especial Ingenio y Gracia ha sacado adelante el nuevo premio para la Exposición del Ninot, a las figuras (mayor e infantil de cada sección; es decir, un total de 46 galardones) con mayor ingenio y gracia, de momento sin premio económico. Su presidente, Ximo Berlanga ha justificado la creación de este galardón en que "la Exposición tiene cada vez más calidad, pero ha perdido, en nuestro punto de vista, ese punto que es el ingenio y la gracia, en beneficio del preciosismo. Este premio no va en contra de ningún otro premio de la Exposición. Pero ya sería rizar el rizo que se lo llevara el indultado, porque querría decir que tiene ingenio y gracia".