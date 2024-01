La actividad fallera se acerca a su tramo final con el inicio del año y, especialmente lo tocante a la participación de los propios falleros en sus diferentes facetas y más aún lo tocante a la participación artística. Será fundamentalmente durante el mes de febrero, en el que tendrá lugar el Concurso de Presentaciones. Aunque tendrá un inicio aprovechando los dos últimos fines de semana de enero, en el que se pondrán en escena las cuatro primeras representaciones.

El concurso, todo hay que decirlo, no pierde calidad en lo que supone la puesta en escena, los guiones y el esmero que le ponen las comisiones participantes. Sin embargo, se está convirtiendo, desde hace años, en endogámico. No se aprecia un "refresco" en la participación. Siempre vienen a jugarlo las mismas comisiones, auténticamente especialistas no en celebrar la presentación, que la ponen en escena la totalidad de comisiones que tienen fallera mayor, sino en añadirle el plus parateatral que supone el "a propósit". Es por ello que el listado de participantes, que ya ha dado a conocer la Junta Central Fallera, incluye una serie de comisiones que son "de toda la vida" en la especialidad. Entre las que hay grandes especialistas en el Teatre Faller y otras que son más en lo que es la presentación.

San Marcelino en infantiles y Reino de València-Duque de Calabria en mayores son las que defenderán los primeros premios conseguidos el pasado ejercicio.

Este es el calendario de representaciones:

Presentaciones infantiles

21/01/24 - 11:30 h. - Reino de València-Duque de Calabria. Colegio del Pilar

21/01/24 - 17:30 h. - Cra. San Luis-Dr. Waksman. Salesianos San Juan Bosco

03/02/24 - 18:00 h. - Ripalda-Sogueros. Teatre l'Horta.

10/02/24 - 18:30 h. - Duque de Gaeta-Pobla de Farnals. Casal de la falla.

11/02/24 - 10:30 h. - San Marcelino. Teatre la Rambleta.

18/02/24 - 10:00 h. - Cra. Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch. Sala Canal.

18/02/24 - 17:00 h. - Dr. Olóriz-Arzobispo Fabián y Fuero.

Presentaciones mayores.

19/01/24 - 22:00 h. - Cra. Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch. Sala Canal.

28/01/24 - 18:30 h. - Duque de Gaeta-Pobla de Farnals. Casal de la falla.

03/02/24 - 18:00 h. - San Ignacio de Loyola-Jesús y María. Noches de Bohemia.

03/02/24 - 22:00 h. - Dr. Olóriz-Arzobispo Fabián y Fuero.

04/02/24 - 11:00 h. - Reino de València-Duque de Calabria. Caxton College.

09/02/24 - 22:30 h. - Cra. San Luis-Dr. Waksman. Salesianos San Juan Bosco

10/02/24 - 22:00 h. - Na Jordana. Teatro Flumen.

11/02/24 - 17:00 h. - San Marcelino. Teatre la Rambleta.

17/02/24 - 18:30 h. - Plaza del Pilar. Colegio El Plantío.

17/02/24 - 22:30 h. - Cádiz-Cura Femenía-Puerto Rico. Sala Canal.

18/02/24 - 11:00 h. - Sevilla-Denia. Sala Russafa