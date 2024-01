Fallera Mayor Infantil de Valencia y Corte de Honor, Molt Honorable President de la Generalitat, Excelentísima Alcaldesa de Valencia.

Presidente y Miembros de la Junta Central Fallera, Autoridades,

Fallera Mayor de Valencia y Corte de Honor, Falleras Mayores y Presidentes Infantiles, Mundo Fallero,

Amigos y amigas.

Bona vesprada.

¿Queréis que os cuente una historia?

En algún lugar no muy lejos de aquí, nació una niña más bien pizpireta, observadora y apasionada por todo lo que hacía. Por supuesto era fallera o, mejor dicho, muy, muy fallera. Un día sus padres le dijeron, ¿sabes?, ¡nuestra casa está llena de flores! Ella, muy sorprendida, no sabía que hacían allí. Se emocionó al descubrir que era para nombrarla, junto con su hermana melliza, Fallera Mayor Infantil de su comisión, por aquel entonces La Bicicleta.

Esa niña creció, completó sus estudios y posteriormente se embarcó a estudiar la carrera de Derecho en la Universitat de València. Al presentar su primer Curriculum en un despacho de abogados de Madrid, causó gran sorpresa. En el apartado aficiones, con gran orgullo, había escrito: ser fallera.

¿Sabéis quién es esa niña? …

Sí, lo habéis acertado. Esa niña se llama Hortensia y puedo decir bien alto que soc fallera y como fallera de corazón me siento muy afortunada por tener el honor de estar hoy aquí para exaltar a Marina García Arribas, la Fallera Mayor Infantil de Valencia 2024 y su Corte de Honor.

Soy además una persona agradecida que sabe reconocer los méritos y las virtudes de quienes me acompañan de cerca y de no tan cerca. Mis más sinceras palabras de gratitud per al president de la Junta Central Fallera i Alcaldessa de València per proposar-me per a esta responsabilitat.

La vida es un cuento precioso lleno de sueños, la vida son historias que emocionan y hoy vamos a escribir la story, como se dice ahora, más bonita que nuestra ciudad pueda soñar.

¿Sus protagonistas? 13 niñas que tienen el enorme privilegio de representar a todos los niños de Valencia en 2024 en un mundo llamado Fallas.

A través de ellas y sus sueños podemos descubrir cómo es ese mundo lleno de fantasía y realidad.

Las Fallas son emoción y vosotras sois sentimiento y corazón. Son más que una grandísima fiesta y lo vivisteis como Falleras Mayores Infantiles de vuestras comisiones.

Lo sabéis también los niños y las niñas que estáis sentados en el patio de butacas de este renovado Palau de la Mùsica. Y que este año tenéis el honor de ser las y los máximos representantes de vuestras fallas.

Pero las trece niñas que hoy presiden el escenario están descubriendo que las Fallas todavía son mucho más, y os lo voy a contar.

Las Fallas son formación, y sirven para aprender. Sí, sí, ¡lo habéis oído bien! La formación no se compone únicamente de las asignaturas del cole. Las Fallas proporcionan valores que os van a servir de mucho en la vida. ¿Y cómo es posible, os preguntaréis?

Ser fallero te enseña a ser generoso. A compartir. A valorar y a aplicar la cultura del esfuerzo.

Porque todos sabemos lo que cuesta conseguir un buen boceto del artista fallero para que las comisiones tengan monumentos bonitos, sentidos y originales. También sabemos las horas y horas que dedicamos a nuestra preciosa indumentaria para lucir trajes y aderezos que son joyas. Y lo muchísimo que cuesta montar el belén en los casales, o las tardes que hay que ensayar los playbacks y las obras de teatro del concurso de Junta Central Fallera. ¿O no?

¿A que sí que lo sabéis, Marina y Corte de Honor?

¿A que sí que lo sabéis, Falleras Mayores Infantiles y Presidentes del 2024?

En definitiva, y para resumir esta idea en una sola palabra, las Fallas son trabajo.

Efectivamente nuestras fiestas forjan carácter. Te preparan para la vida desde un punto de vista práctico y real, aprendiendo sobre el terreno.

Y por eso, ¡os animo a todos a resaltarlo en vuestro futuro Curriculm!

A més, les falles son respecte i devociò. Com es respecten les figures de la Fallera Major Infantil i la Fallera Major de València. I com es respecta a la nostra benvolguda Geperudeta.

Pero también son mano izquierda. como mano izquierda tienen los 384 presidentes y/o presidentas de las comisiones que tanto se afanan por aflorar la germanor y sacar a flote los ejercicios falleros, los presupuestos y cada semana fallera. Y sus directivas, como esos delegados y delegadas de infantiles que hoy os acompañan, aunque sea desde otra sala, a quienes mando un afectuoso saludo.

Las fallas son familia. Marina, tú lo sabes desde pequeñita. incluso diría que, desde antes de nacer, porque has tenido la suerte de hacerlo en una familia con gran trayectoria fallera. Que ha vivido los años de Fallera Mayor de tu madre y de tu tía Gemma. O de tu otra tía, Cristina, como madre de Fallera Mayor Infantil y dos Presidentes Infantiles.

Tu familia también te arropó cuando reinaste en el 50 aniversario de tu comisión. O cuando participaste en la semana cultural declamando una preciosa poesía que hoy está más presente que nunca:

Agarra el cor… espaiet, I posa-lo en un xiquet…

Deixa-lo creixer… i espera, Si es home… serà faller!

Si es dona… serà fallera! Eixa fallera, nerviosa, Plena de goig i emoció,

Que està esperant que escomençe La seua…PRESENTACIÓ!!!

Las fallas son casa. Los casales son nuestro segundo hogar y las comisiones son segunda familia. Y como cualquier familia tiene sus momentos buenos y otros menos buenos. Y, sobre todo, momentos de aprendizaje.

Y por descontado, las fallas son soroll. El soroll ensordecedor de los petardos i tros de bac. Y las maravillosas melodías de las bandas que ponen sintonía al sentiment faller.

Por último, y muy importante, las Fallas son Patrimoni Inmaterial de la Humanitat.

Todos tenemos la enorme responsabilidad de cuidarlas, amarlas y promocionarlas. De enseñar a los valencianos que no son tan falleros, a los españoles y turistas internacionales que nos visitan su belleza infinita.

Y vosotras, sois unas privilegiadas porque, junto a Mª Estela y su Corte, ejercéis de embajadoras por el mundo de estas Fallas 2024. Una misión muy importante este año que nuestra ciudad es Capital Verda Europea.

Perquè les Falles són la millor festa del món.

Me diréis…Hortensia, ya sabemos cómo son las Fallas. Ahora queremos conocer a Marina, nuestra Fallera Mayor Infantil.

Hoy es su Exaltación y todos los valencianos, como también la Regina Infantil de les Festes de Castelló i Bellea Infantil d’Alacant, venimos a rendirle homenaje. Pues bien, os lo voy a contar.

Nos conocimos una tarde en Marina de Empresas. Me fascinó su mirada brillante.

Porque Marina es luz. Luz del Mediterráneo, como azules son sus ojos. Como azul es el traje que lució en la Fonteta, reflejo del cielo donde descansan los que nos han precedido. O azules son estos pendientes de mi hija pequeña que hoy me he puesto en tu honor.

Marina es pasión. Pasión por las Fallas. Por exprimir cada instante en el casal del barrio de sus abuelos, el de las Fincas Altas de Campanar, la comisión de Manuel de Falla-Tamarindos. La que siempre será la falla de Pepe Monforte. I des de fa uns mesos, serà la falla de Marina García Arribas.

Marina es saber estar. Saber cuándo sonreír y escuchar. Cuándo saludar o detenerse a conversar. Saber cuándo representa solo ella a los niños y niñas falleros o cuándo lo hace junto a su Corte. Entonces son trece y ella es una más del grupo.

Marina es Fallera Mayor Infantil de Valencia. Antes incluso de ser nombrada. Con cinco añitos se dibujaba a sí misma en el balcón del Ajuntament y exclamaba:

¡senyor pirotècnic pot començar la mascletà! Y ensayaba el discurso de la Crida

en las escaleras de su casa.

Marineta, eres una niña soñadora, pero con la cabeza muy bien amueblada. Llevo grabada en el alma una de las frases que dijiste esa tarde:

“Yo no lo he buscado, yo no lo he pedido, pero lo he soñado”.

Esta es la esencia de la historia tan bonita que hoy escribe un nuevo capítulo.

En Marina habita una fallera muy grande en un cuerpo pequeñito. Con un corazón parejo a su dignísimo cargo. Ejemplar, amiga de sus amigos, leal y niña cuando tiene que serlo. Socorrista y futbolera. Li agrada molt llegir i la poesia.

Felicito a tus padres Laura y Fernando por esa ardua y a veces ingrata labor que es educar y que también consiste en saber decir que no a nuestros hijos.

Porque en la vida hay que aprender a saber esperar y que las cosas cuestan. Es nuestra responsabilidad como padres enseñarlo en casa, de los maestros en las escuelas y de la sociedad en general. Y como he mencionado anteriormente, lo enseña el mundo fallero.

La vida tiene momentos no tan bonitos como este, sí. A veces nos cuesta transmitirlo con claridad, pero yo, que me dedico al mundo de la educación, lo digo abiertamente en la Escuela de Empresarios EDEM.

Solo lo que cuesta se valora, se aprecia y te enseña. T´ensenya a ser millor persona, millor professional i millor faller.

Pero os voy a dar una buena noticia. La vida es larga. Y por eso, lo importante no es tanto llegar como disfrutar de la belleza del camino. Y saber que ese camino no lo recorres solo. Que lo haces rodeado de las mejores personas. Como este año lo está haciendo Marina con su equipo de “Inseparables”, y cito tus palabras, Marineta.

Ahora llega el turno de hablar de ellas, de las Inseparables. Y como emocionada tras la histórica llamada de la Alcaldesa afirmaste:

“Anem a ser tretze i no dotze i una. Una familia formada per tretze xiquetes”.

Y me consta que lo estáis haciendo muy bien. ¡Y que os lo estáis pasando fenomenal!

La Corte de Honor 2024 respira “fallerío” por los cuatro costados, y representa a nuestra querida y bonita Valencia como se merece.

Para mí, que me encantan los libros y leer historias de aventuras y superación, sois las protagonistas de nuestro cuento fallero lleno de fantasía, sorpresas y valores. Con Marina como capitana, formáis un escuadrón invencible que ha de cumplir una importante misión: enaltecer, aún más si cabe, nuestra cultura y tradición falleras.

Empiezo presentando a las coprotagonistas.

Valeria. Es una de las benjaminas del grupo, espíritu de la falla Santa María Micaela. Un bomboncito cariñoso, elegante y con una sonrisa que ilumina. Tiene dos grandes aficiones, la primera la sabéis, y la segunda os la cuento yo: monta a caballo y compite a nivel nacional.

Gabriella. Dulzura sublime con sabor italiano, la de nuestra otra benjamina, que baila y canta mientras sueña con ser la mejor cantante y profesora. Cien años de falleros de Borrull-Turia se sienten orgullosos esta tarde de Gabriella.

Julia. Es única, así lo sienten sus compañeras de corte, dicharachera y con un corazón puro que cultiva, además de la pasión por las fallas, la afición por tocar la batería y el fútbol.

Marina Lacomba. Porque este año tenemos dos Marinas. Cautiva con un corazón tan bonito, el mismo que cuida tanto de sus amigas. Es prudencia, pero al mismo tiempo atrevimiento practicando sus aficiones: el triatlón y el patinaje artístico

Y con Julia y Marina, la segunda pareja, vienen mano a mano los aires del mar que nos traen la falla Malvarrosa y la Falla Barraca-Espadán

Rocío Paredes. Eurovisión tiene en ti una de sus mejores seguidoras, no sorprende pues, que te encante bailar cantar con tus amigas. Un alma llena de sincerad y justicia. Una cabecita que aspira a convertirse en policía o empresaria. O tal vez doctora, porque toda la vida la ha pasado en Els Doctors, su segunda casa.

Carla. Carla es alegría y determinación. Encuentra siempre tiempo para sus dos aficiones: el piano y la gimnasia rítmica. Tiene una hermana melliza y su sueño es llegar a convertirse en una gran cirujana. Su familia materna ha dado a las fallas tres grandes componentes de la Corte, todas ellas de la comisión, Trinitat Alboraia.

Lola. Es una fallera inquieta, puro nervio y fuerza. Lola es estirpe. Con una Flor, su madre, empezamos el Siglo XXI y ahora llega ella para decirnos que el sentiment faller se hereda en casa y en Conde Salvatierra, de cuyo centenario fue Fallera Mayor Infantil. Es otra de las grandes bailarinas y de las que practica gimnasia artística de esta Corte.

Sofía. Es una fallera 10 de la falla número 100, Arzobispo Olaechea-San Marcelino. Cariñosa, amable y empática además de una consumada actriz. Aguardamos con expectación esa Gala de la Cultura en la que quizás se lleve su segundo premio fallero a mejor actriz.

Martina. Tiene alma de poesía, evocadora y musical como las que escribió el poeta que da nombre a su comisión, Rubén Darío. Martina también es sentimental y leal. De esas personitas que si te dan la mano sabes que es para siempre. Una actriz novel de la que quizás también escuchemos en la Gala de la Cultura su nombre.

Eva. Fallera de diamante, como bodas de diamante vivió siendo Fallera Mayor de su comisión, la Avenida del Oeste. Padres, abuelos, bisabuelos de Els Velluters celebran verte tan arriba. Elegante y prudente. Le encanta hacer ballet y flamenco. ¡Y quién sabe si un día la veamos de profesora o notaria!

Paula. Estilosa, leal y cariñosa. Inspiración y orgullo de la marea naranja de la falla Gayano Lluch. Representa a aquellos que persiguen un sueño y lo consiguen. Eres aquella niña que, en 2019, perseguía con la mirada y la ilusión a la corte de la Fallera Mayor de Valencia, donde estaba su amiga Elena. Y ahora, Paula, mírate. Estás ahí.

Rocío Bonal. De esas personitas que siempre tienen la sonrisa en la boca. Cariñosa y buena gente. Le encanta pasar tiempo con sus cuatro hermanos. Cuando no era más que un bebé, su hermana empezó la historia y ahora Rocío la convierte en leyenda. Estáis en ese selecto club de dos hermanas en la corte. Y pasas a formar parte de ese Salón de la Fama de la falla Isabel la Católica.

En definitiva, sois una niñas fuertes, valientes y divertidas. Referentes. Presente y futuro del mundo fallero. Pero fundamentalmente, y como en vuestra peli favorita, sois “trece corazones que son uno”.

Además, tenéis que saber que nuestro escuadrón de Inseparables posee su propio grito de guerra.

Por favor, chicas, vamos a corearlo juntas. “IVO, IVO, IVO. ¡ABRAZO COLECTIVO!

1, 2, 3, 4... (contestación de las niñas)

Marina, Cort d´Honor, lo he dicho al principio: soc fallera. Afortunada por haber tenido el privilegio de formar parte de la Corte de Honor Fallera Mayor de Valencia 1993 y por acompañar a mi hija Hortensia como Fallera Mayor Infantil de mi querida Convento Jerusalén - Matemático Marzal, en su 125 aniversario.

Pero, por encima de todo, si tuviera que definirme en una sola palabra, soy madre de tres maravillosas personitas a las que procuro educar con esmero. Y a las que me gusta meterles en vena el gusanillo fallero.

Antes de terminar, quiero recordar que las Fallas tienen algo mágico que las vuelve únicas. La transmisión de valores de generación en generación. Como a ti, Marineta, y a las integrantes de la Corte os lo han inculcado vuestros padres y abuelos. Como solemos decir los mayores, es algo intergeneracional.

Y es que tenéis unos “deberes” que cumplir. Educar a vuestros futuros hijos en el amor por la fiesta, porque dentro de algunos años serán vuestras hijas o hijos los que estarán sentados en el patio de butacas.

Mi reconocimiento a todas las madres y padres que me estáis escuchando aquí, y también desde vuestras casas a través de los medios de comunicación.

Y hasta aquí, os he ido narrando una nueva y maravillosa historia: la de las Fallas 2024.

Y solo me queda anunciarle a mi querido món faller, que puede estar tranquilo y orgulloso, porque tiene unas grandísimas embajadoras, con Marina a la cabeza.

Visquen les Falles!

Visca Marina!

I visca València!