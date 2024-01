No hay "ninot indultat" sin gatitos, dice un dicho popular. Que no siempre es verdad, pero haberlos, los hay profusamente. Sin embargo, la baza de l'Antiga de Campanar para buscar el tercer indulto popular será una composición en la que no hay un michino, sino un perro.

