Presidentes de fallas y representantes de distintos sectores de las comisiones de València han mostrado su malestar por la convocatoria exprés de la Gala del Ninot, que se celebrará el próximo lunes 19 de febrero en las Reales Atarazanas. El secretario general de la Junta Central Fallera Nicolás Garcés Casal ha enviado a los distintos presidentes una invitación para que acudan a la gala de los ninots ese día lo que ha generado críticas porque este reparto se celebraba tradicionalmente los dias 16 y 17 de marzo en el Ayuntamiento de València, lo que daba mayor realce a la entrega de galardones y favorecía la conciliación familiar y laboral de los falleros y las falleras, que disponían de más margen para poder vestirse y peinarse para participar en el acto con la brillantez que merece.

Hoy es posible, en el pleno de la Junta Central Fallera, que estas críticas afloren aunque es una decisión tomada ya y difícilmente revocable. Quien ya ha salido en tromba contra la medida es el concejal de Compromís Pere Fuset y exresponsable de Cultura Festiva. "Es un claro desprecio a comisiones, artistas falleros y a la cultura de la falla que el presidente de Junta Central Fallera, Santiago Ballester, convoque a menos de una semana vista a un acto que ni se ha aprobado en la asamblea ni forma parte del programa de festejos oficial. Con la creación de la supuesta Gala del Ninot se está eliminando de la recogida oficial de premios unos galardones que reconocen al elemento central de la fiesta mientras que paradójicamente no parece que vayan a cuestionarse otros premios ajenos a la propia Junta", ha lamentado el regidor valencianista.

"Es una imposición del PP, que practica la política de hechos consumados"

"Este nuevo desprecio del PP a la fiesta -ha advertido el expresidente de JCF- se suma a la supresión de la propia delegación de Falla, la eliminación de los cursillos de formación, la supresión de la mesa de trabajo para los artistas falleros y el recorte en las subvenciones a la falla que el PP ha consumado respecto a la ayuda dada el pasado 2023". Convocar a menos de una semana vista a los representantes de las comisiones falleras a un acto para el que deben vestirse y peinarse con las galas valencianas y un lunes laborable, ha añadido, "supone de nuevo una dificultad para que falleras y falleros puedan conciliar y organizarse mínimamente". Además, "comprobamos cómo el PP no ha aprendido nada del desastroso acto de conmemoración del Patrimonio de la Humanidad convocado en horario laboral con 48 horas de antelación, ni de las lógicas críticas para celebrar entre semana las Galas de la Cultura o una Gala de la Pirotecnia que se alargó hasta casi las dos de la madrugada".

En Compromís exigen al PP que rectifique de inmediato "esta imposición" a la fiesta que también puede afectar "a una reducción de contrataciones para las sociedades musicales valencianas que ya no acompañarán a la recogida de estos premios". Asimismo, ha recordado, "aprovechamos para lamentar que, fruto de la elección directa del concejal de Fallas, las mujeres no llegan a suponer ni al 28% de los miembros con derecho a voto en los jurados de ninots". Un porcentaje que mantiene "gravemente infrarrepresentadas a las mujeres, que son casi el 60% del censo fallero".

"Pedimos al concejal del Partido Popular -ha finalizado Fuset- que corrija su actitud y rectifique en el futuro para garantizar la igualdad de género que se procura en cualquier ámbito de la sociedad, también en la fiesta, para poder contar con las mujeres en igualdad en todos ámbitos de decisión cómo son los jurados”.

Esto dice la invitación cursada a las fallas por Nicolás Garcés

"Se informa a las comisiones que han sido galardonadas con el premio al mejor ninot de sección o ninot con más ingenio y gracia, así como las que hayan sido premiadas en el concurso de maquetas y escenas de falla, que dichos premios serán entregados por las Falleras Mayores de València en el transcurso de la Gala del Ninot que tendrá lugar el 19 de febrero a las 20:00h en las Reales Atarazanas de València. Se ruega que acudan a recoger los premios los representantes de las comisiones ataviados con las galas de valenciano y valenciana acorde con las Falleras Mayores de València y sus Cortes de Honor. Así mismo se hace extensiva la invitación a los artistas falleros que tengan el gusto de acompañar a los representantes de sus comisiones a recoger los premios".

🧨A dos setmanes de la macrodespertà que inicia el dia de la Crida, la FMVi la Cort d’Honor han visitat @PdM_Valencia



💥 S’ha descobrit com serà la caixa que albergarà eixos tro de bac i comes fabriquen cadascun dels tro de bacs, de manera artesanal.#Crida24 pic.twitter.com/sE89ZiRt2c — Junta Central Fallera (@JCF_Valencia) 10 de febrero de 2024

Llopis: "Catalá sigue improvisando con las Fallas"

Por último, la concejala socialista Nuria Llopis ha lamentado que el gobierno encabezado por Catalá "siga improvisando con las Fallas" y, cuando apenas falta un mes para que empiece la semana grande fallera de 2024, "se inventa una Gala del Ninot que no estaba en el calendario que hizo público la Junta Central Fallera hace un mes". “No es de recibo que el gobierno de Catalá siga improvisando de esta manera con la fiesta más reconocida de la ciudad de València. Los falleros y falleras no se merecen esta desorganización. No se les puede convocar a una Gala del Ninot que no estaba en el calendario oficial que la JCF publicó hace sólo un mes y que va a deslucir un reconocimiento que habitualmente se realizaba en la semana de Fallas y en la plaza del Ayuntamiento para que las comisiones tuviesen protagonismo recogiendo su estandarte”, finalizó la regidora del PSPV-PSOE.