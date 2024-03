Las niñas de 14 años podrán ser falleras mayores infantiles de València

La asamblea de presidentes recibe la notificación de los servicios jurídicos del Ayuntamiento por los que se estima la reclamación al Sindic de Greuges presentado por los familiares de una niña que no pudo presentarse a fallera mayor de València por tener 14 años, una edad que está en un particular limbo reglamentario, por el que no puede ni aspirar en el concurso de mayores ni en el de infantiles.

La elección de las Falleras Mayores de València arrastran desde hace tiempo un agujero en su legislación que nunca se debate hasta que ocurren cosas. Y eso es lo que sucedió este verano: una familia presentó un Recurso de Alzada ante la Junta Central Fallera, y obtuvo una contestación en negativo, para inscribir a su hija como candidata. A pesar de que, en su favor, están todas las leyes fundamentales, desde la Constitución al Expediente Unesco para que se la permitiera participar en el proceso de julio.

Esta situación, que desveló en su momento Levante-EMV, generó unas semanas de debate y polémica. La normativa de la elección señala que, literalmente, que "las candidatas infantiles aspirantes a Fallera Mayor infantil de València deberán ser menores de 14 años al final del plazo de inscripción. Las candidatas aspirantes a Fallera Mayor de València deberán haber cumplido los 15 años antes de que finalice el plazo de inscripción". Esto significa que las niñas que tienen 14 años no pueden participar en el concurso. Una especie de apátridas del concurso.

La familia presentó recurso ante el organismo fallero, cuya Comisión de Recursos también votó en contra. Pero continuó presentando la reclamación ante el Síndic de Greuges, quien les ha dado la razón. Por este motivo, el secretario municipal, Javier Vila, se ha dirigido a la asamblea para explicar que esta injusticia histórica debe subsanarse. Durante la asamblea, el secretario instó a buscar una solución a "ese limbo", poniendo como ejemplo las soluciones que se dan en otros ámbitos, como en los deportes con las categorías "sub".

En la justicia ordinaria se ganaría y se anularía todo el proceso

Más aún, Vila advertía que "de no hacerlo, cualquiera puede acudir a la justicia ordinaria, tendrá razón y podrá anularse todo el proceso electivo de la corte y la fallera mayor infantil de València. No nos podemos poner en entredicho por una interpretación que ha sido toda la vida, nadie ha dicho nada, pero alguien se ha visto lesionado en sus derechos".

El informe del Síndic reconoce que se ha producido una discriminación -de hecho, finalmente la comisión presentó otra candidata- y reclamaba el cambio "desde la óptica de la igualdad, la razon y la proporcionalidad" para cerrar el expediente después de uqe la presidencia de la JCF aceptara las recomendaciones "en toda su extensión" y los trasladara a los órganos de gobierno de la fiesta.