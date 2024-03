Hasta 14 mujeres artistas falleras plantarán a partir del 15 de marzo

Poco a poco, quizá demasiado poco a poco, pero con la persistencia propia del talento y el trabajo, las mujeres van conquistando nuevos espacios de protagonismo en las fallas. Un espacio tradicionalmente vetado para las mujeres es el de los artistas falleros. El diseño y la construcción de los monumentos. Por eso, tiene más mérito si cabe que haya un buen grupo de pioneras que esté abriendo el camino en este sector que hace años estaba copado al cien por cien por los hombres. Coincidiendo con la celebración del 8M, Levante-EMV hace balance de la presencia de las artistas falleras en las fiestas que vivirán el 15 de marzo su gran pistoletazo de salida con la "plantà".

Hasta 14 profesionales y 2 diseñadoras plantarán en València y en las localidades del área metropolitana. La mayor parte serán monumentos infantiles, y una parte considerable escapa al estilo clásico que impregna el arte fallero desde hace décadas, apostando por diseños experimentales e innovadores. En las fallas grandes, la valenciana de origen búlgaro Tedi Chichanova debuta en la comisión Hellín-Pedro Luna de La Torre, con una obra centrada en México. Chichanova forma parte de la segunda promoción del ciclo formativo de Artistas Falleros y además plantará las infantiles de l'Alguer-Ingeniero Rafael Janini, Pie de la Cruz y Doctor Collado, y en Benetússer, Catarroja y Quart de Poblet, en infantiles.

Miriam García remata uno de sus "ninots". / R.L.V.

Otra compañera, Mari Carmen Baeza, realizará la falla de Pérez Galdós-Jesús-Maestro Sosa mientras que la diseñadora Amparo Ordaz participa en el montaje de Micer Rabasa-Poeta Maragall (El Clot). Marisa Falcó, junto a Paco Pellicer, y con la marca "Fet d'encàrrec", pondrán la firma a una decena de monumentos que se levantarán en la Universitat Politécnica, la plaza del Patriarca, la plaza de Vicente Iborra y en Castellón-Segorbe, entre otros emplazamientos. Una parte de estas propuestas son experimentales y de estilo rompedor. También Anna Ruiz continúa en la falla grande de Lepanto-Guillem de Castro. Sus creaciones son siempre diferentes, con temáticas de tipo social y que reivindican la causa feminista.

Pero la aportación de la mujer también se extiende a otras facetas del arte efímero. Por ejemplo, la arquitecta y diseñadora Virginia Lorente ha sido la encargada de diseñar el proyecto de la plaza de la Reina, bajo el lema "L' Abraç", que rinde homenaje al poeta valenciano Vicent Andrés Estellés.

Infantiles, gran presencia de artistas mujeres

Pero la presencia de las artistas falleras es más importante en las infantiles. Chichanova plantará varios monumentos igual que Miriam García Sandemetrio, quizá la más conocida y con un futuro más prometedor por su sello especial, con las figuras de caras redondas y estilizadas a caballo de lo más clásico y lo más moderno. En las obras dirigidas a los más pequeños Amparo Valero plantará tres monumentos y Ángela Grau, cuatro. Clara Ruiz, Marta Póvez, Julia Navarro y Mireia Vicente también mostrarán su capacidad creativa en otras comisiones de la ciudad, igual que Reyes Pe; también de experimentales; y FátimaGaraballú de Super Arte Alicante. A todas ellas, hay que añadir Marina Puche, quizá la más popular y galardonada, que montará la falla municipal de este año, junto a Ceballos y Sanabria.

Miriam García: "Al principio fue difícil que me contrataran"

Miriam García confiesa que al principio "fue un poco difícil" abrirse camino, sobre todo, "porque hasta que los falleros no ven nada plantado y les gustas, no se deciden a contratarte". Pero una vez su trabajo se ha visto en la callle y ha gustado, "a partir de ahí cada año vamos creciendo, con más volumen y más presupuesto", en las fallas. Como mujer, tiene alguna anécdota curiosa, por ejemplo, "llegar a una falla con mi pareja, y se pensaban que mi pareja era el artista". Pero ahora "confían en mí y en mi trabajo". Tiene 33 años y un futuro prometedor por delante, de hecho, se habla que pronto dará el salto a las fallas grandes. En infantiles, está con la comisión de Aras de Alpuente desde 2018 y con Ceramista Ros desde marzo de 2022. También se verá su arte en Alicante, en la sección de Especial, así como en Catarroja, con El Charco, y en Tavernes de la Valldigna. "En mis fallas -explica- siempre me han dado libertad para que apueste por las temáticas y los diseños que me apetezcan pero es cierto que suelo presentar más mujeres que hombres, y que trato de dejar mi sello personal en los peinados y en los colores de los ninots".

Firma del contrato de Tedi Chichanova en l'Alguer-Ingeniero Rafael Janini. / R.L.V.

Tedi Chichanova: "Las mujeres siempre hemos estado en los talleres falleros"

Teodora Chichanova, Tedi para todo el mundo, destaca que cada vez hay más mujeres en este oficio de artista fallero. "Cada año hay una o dos mujeres que se apuntan este difícil trabajo que te obliga a pasar mucho calor en verano, frío en invierno, y que debería estar mejor pagado". Pero cada vez, "hay más mujeres que dan el paso, eso sí, las mujeres siempre hemos estado en los talleres falleros históricamente, y está claro, que detrás de un gran artista fallero siempre ha habido una gran artista fallera". Su estilo se caracteriza por una mayor presencia de la ilustración, con colores limpios y suaves" mientras que las temáticas tienen que adaptarse a los niños. Por ejemplo, en l'Alguer propone una fallita llena de "batallas", como la "batalla" del rap, la Batalla de Flores y la batalla contra el Cambio Climático. Sus inicios fueron más complicados si cabe. "A mi condición de mujer se unía mi condición de extranjera, búlgara, y nadie entendía que quisiera diseñar y construir fallas", finaliza-.