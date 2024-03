Así va la 'Plantà': Los ganadores pisan plaza con el futuro por decidir

El primer gran desembarco de Fallas ha incorporado uno de los grandes atractivos: la llegada de la falla ganadora del primer premio de Especial el año pasado: Exposición Micer Mascó. «Sensitiva» se presenta con el listón más alto imposible: defender el primer premio de la categoría. Los sentidos corporales toman el relevo de los colores de «Kromática». «Tenemos una conversación pendiente de seguir o no seguir que será la última. Es evidente que hay más posibilidades de que no siga, pero este año ha tenido 182.000 euros. Quien haga la falla el próximo año, sea David u otro, tendrán el mismo», dijo el presidente Manuel Mas, en referencia al rumor insistente de que Llongo no continúe . «No podemos decir ni si ni no en estos momentos».