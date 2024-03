Mascletà del día 9: la pólvora no se moja

La pirotecnia ha evolucionado con el paso de los años y, entre otras cosas, se ha protegido más de las inclemencias meteorologicas. Esto provoca que el sábado pudiera celebrarse el disparo a pesar de la insistente, que no abundante, lluvia. No hace tanto tiempo atrás, la suspensión se habría anunciado desde mediodía. Sin embargo, y tras no pocas consultas y dudas, se ha podido entonar el "senyor pirotècnic" en una plaza llena de paraguas.

Lo que no hubo fue el llenazo espectacular de un sábado cualquiera. Además, el "PreFallas" suele estar acompañado de una excelente temperatura. Ayer no hubo, si se quiere, tanto desplazamiento masivo ante la duda. Pero tampoco hace falta mucho para que la plaza de todos los valencianos se llene.

Colorida imagen de la mascletà de este sábado en la plaza del Ayuntamiento / C.M.

Hay que reconocerlo: una "mascletà" de paraguas es fea como ella misma. No puedes verla bien, si te mueves golpeas al de enfrente o al de detrás. Y si no, te tapan. Es la ley del disparo mojado. Con todo, los asistentes pudieron disfrutar de él y no perder por el camino una "mascletà". En el cálculo de probabilidades habituales siempre hay opción de que esto ocurra. Sin embargo, por ejemplo, en 2023 se consiguió el pleno absoluto.

Por si fuera poco, al caer entre semana los días grandes, no es tan fácil recuperar el disparo al sábado siguiente, un analgésico que viene muy bien contra la morriña del "se acabó la fiesta".

Las falleras protegidas con paraguas de lluvia de hoy / Levante-EMV

El caso es que a Tamarit vinieron a verle unas clásicas: las falleras del Erasmus. Un grupo de estudiantes que, amparadas por la comisión del Politècnic, conocen la fiesta de primera mano y se las viste reglamentariamente. Y además, ven el disparo desde un balcón anexo.

Ana Rosa Quintana acudió con Cristina Tárrega -en su momento, jurado de la corte de honor- y Xelo Montesinos, junto con la cónsul de Ecuador en València, Marcela Velastegui Herrera

Varios representantes del Gobierno de Aragón y visitantes al Palacio de Congresos en busca de destino congresual conocieron de primera mano el disparo junto con aquellos que les es más familiar: las fallas Barrui Quint-Pizarro, Blasco Ibáñez-Mestre Ripoll, Músico Espí, Calvo Acacio -en plena celebración del 50 aniversario- y Oltá-Juan Ramón Jiménez.

De las juntas locales continúa el orden alfabético: Picassent, Pobla de Farnals, Puçol, Paiporta y Picanya.

