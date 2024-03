El preludio de la gran locura

Plantar en la Sección Especial era, tradicionalmente, el sueño de todo artista: llegar a lo más alto en la fiesta y hacer fallas conocidas y reconocidas, manejando presupuestos importantes. En parte sigue siéndolo en lo moral, pero no en lo económico. Algo pasa, ya queda demostrado, cuando los artistas abandonan la sección. Algunos, para no volver. Otros, para hacerlo más adelante, cuando lleven a cabo su particular labor de desintoxicación.

El único debutante en la categoría en las Fallas 2024 es Josué Beitia. Ha subido la escalera de forma metódica. Sus primeros pasos fueron en categorías medias, pero pronto se afianzó en las de nivel alto: de terceras para arriba. Habitual ya en Primera B, el año pasado dio el salto a Primera A, donde consiguió un más que buen resultado: cuarto premio. Pero varias semanas antes, l’Antiga ya había anunciado su contratación para 2024, ocupando el sitio que ocupó durante los últimos años Carlos Carsí.

L’Antiga se ha recuperado satisfactoriamente de su particular travesía en el desierto. Tras entrar en la categoría de forma espectacular (dos victorias en tres ejercicios, hace ya 35 años), fue cayendo poco a poco en la atonía. Inferior económicamente, fue un abonado a la zona baja, de la que les sacó Vicente Martínez Aparici hace ahora diez años con dos portentosos proyectos.

Salto cualitativo

Pero fue realmente a partir de 2015, con la llegada a la presidencia del triunvirato de presidentes, cuando la comisión ha dado el salto cualitativo. Dos victorias y puestos de honor, algún mal año por circunstancias y en el actual, expectativa por ver qué pasa con un artista que ya ha sido confirmado para 2025. L’Antiga ha empezado a subir bajo la dirección exclusiva de Vicente Llácer, auténtico director de plantà. Un maestro para llevar de la mano al prospecto.

El domingo fue una jornada más tranquila. Iba a haber mucha gente por la calle. Y, de hecho, la hubo, pero la teórica facilidad de circulación no fue aprovechada para traer masivamente. Realmente, la Especial y Primera A va gradualmente. Aún queda mucho por subir. Cuba-Literato Azorín sigue siendo el que más rápido marcha y Frida Kahlo sigue creciendo a cuenta de añadir más elementos.

Después de dos días de transportes, la grúa ha llegado a Exposición-Micer Mascó. Y no es lo mismo echar una base que enlazar ya un cuerpo entero. Y «Sensitiva» ya tiene su elemento distintivo, la chica con el gato. Pero es nada para lo que le queda por subir arriba. Apenas la mitad o ni eso.

Plantar el centro es uno de los elementos básicos. Lo han hecho también otras como la plaza del Pilar o Na Jordana. Es el primer paso, al que hay que añadir el «falcado» con los sacos de arena. Hoy se espera una subida masiva. También en las categorías inferiores empiezan a aparecer figuras consistentes. Pero uno de los récords se lo lleva General Pando-Serrano Flores, que se podría considerar la primera falla plantada. Arturo Vallés tiene mucho trabajo y esta falla ya está montada a falta de la arrimada de escenas. Lo que se avecina en toda la ciudad.