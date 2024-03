Vallan la Lonja para evitar que los incívicos orinen tras amenazar la alcaldesa con multas

Dicho y hecho. Las brigadas municipales del Ayuntamiento de València han procedido a vallar el entorno de la Lonja para evitar que los incívicos orinen en este Monumento declarado Patrimonio de la Humanidad y tras advertir esta mañana la alcaldesa María José Catalá que mear en estos bienes inmuebles protegidos por la Ley de Patrimonio está sancionado con 750 euros de multa. Las imágenes difundidas ayer por Levante-EMV con algunos incívicos haciendo sus necesidades en la fachada de la Iglesia de los Santos Juanes y de los vómitos en las escaleras de la Lonja han indignado a la alcaldesa, y han provocado un aluvión de críticas por parte de los colectivos vecinales y cívicos que defienden el patrimonio de la capital valenciana. Y es que existe un riesgo evidente de que ante la avalancha de público que se espera para el próximo fin de semana con motivo de los días grandes de la Semana Fallera, este tipo de actos de vandalismo e invicismo se vuelvan a repetir e incluso empeoren.

María José Catalá anunció esta mañana que se vallarán los principales monumentos de la ciudad para evitar agresiones como las que se han producido este fin de semana en La Lonja o la Iglesia de los Santos Juanes, en cuyas paredes se ha visto a personas orinar o vomitar. Es más, la alcaldesa remarcó su condena a este tipo de comportamientos y ha recordado que las multas pueden ser de hasta 750 euros, advirtiendo que al no poder proteger todos los monumentos de la ciudad, las sanciones económicas serán su principal arma.

El entorno monumental ha sido acotado para evitar nuevos actos incívicos. / R.L.V.

Aunque las fallas del casco histórico han tomado importantes medidas y han abandonado las verbenas en favor de tardeos, menos conflictivos a priori, este fin de semana hemos vuelto a ver escenas de personas orinando en la fachada de los Santos Juanes o vómitos en La Lonja, dos de las joyas patrimoniales más importantes de la ciudad. En años anteriores, esos monumentos, particularmente la Lonja, han sido vallados para evitar actos incívicos, pero esta ocasión las vallas aún no estaban puestas y han vuelto los problemas. El Partido Socialista, de hecho, ha afeado a la alcaldesa que no se hubieran tomado las medidas de protección necesarias para evitar el daño al patrimonio. La concejala socialista Maite Ibáñez denunció el “abandono y desprotección” al que el gobierno de María José Catalá está sometiendo al patrimonio de la ciudad. “El último ejemplo lo hemos tenido, una vez más, con la Lonja, uno de los edificios con mayor valor patrimonial de València, que sufrió el vandalismo y el incivismo durante el primer fin de semana de Fallas por culpa de la falta de previsión de Catalá”, ha criticado.

Por su parte, la portavoz de Compromís Papi Robles ha incluido en su perfil de "X", las críticas que la propia Catalá hacía cuando estaba en la oposición en 2019, recordándole que no ha tomado medidas para evitar que ambos monumentos se conviertan en un meadero o en un vomitorio.

Los orines en las calles volvieron el pasado fin de semana a ser la expresión más guarra del incivismo más recurrente en el entorno histórico de València, y más en concreto en Ciutat Vella y la iglesia de Santa Catalina, donde las personas que participaban en las verbenas colindantes no se escondían para orinar en cualquiera de las calles del barrio.

Ante esta situación, la alcaldesa, que ya lanzó un primer mensaje pidiendo civismo a la ciudadanía, ha vuelto a hacerlo con más contundencia si cabe. En primer lugar se han colocado las vallas de protección de la Lonja y además ha recordado que la ordenanza municipal habilita a los agentes para imponer multas de hasta 750 euros por orinar en un monumento. "Nosotros tenemos unas ordenanzas que contemplan unas sanciones económicas elevadas, que puede alcanzar los 750 euros por actitudes incívicas, y vamos a ser muy contundentes con estas situaciones. No podemos tolerar que el esfuerzo que estamos haciendo los valencianos con nuestros impuestos para reforzar a limpieza o la policía se vea deslucido por los actos de incivismo de personas que no respetan nuestra ciudad ni las cosas que son de todos. Y en segundo lugar, en todo lo que es patrimonio histórico vamos a tomar medidas para evitar el acceso de la gente, aunque en la ciudad hay muchos edificios, no solo la Lonja, que pueden verse afectados, por tanto, más allá de las vallas, hay que ser muy contundentes con las sanciones y yo desde luego estoy dispuesta a serlo", ha explicado la alcaldesa.

El propio Joan Ribó, exalcalde de València, recuerda que durante su mandato se colocaban unas vallas y unos paneles que ayudaban a proteger estos monumentos, especialmente la Lonja. En esa línea, la concejala de Compromís Glòria Tello ha lamentado que las imágenes de ataque al patrimonio "que hemos presenciado el último fin de semana, el primero en que el Bando Fallero permitía las verbenas y actividades de ambientación musical tanto en vía pública como en las carpas falleras, son preocupantes y muestra de un problema de incivismo y vandalismo de unos pocos que no podemos permitir que empañe la imagen de nuestras fiestas y afecten el patrimonio histórico más preciado de València”. Así lo ha manifestado Glòria Tello,"tras asistir atónita entre otras cosas a la inexistencia del dispositivo de protección de La Llotja en el primer fin de semana de Fallas y a la ausencia de su anuncio a estas alturas para los próximos días".