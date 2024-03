Nova de Campanar denuncia a su artista por no plantar toda la falla infantil

El parte de incidencias de las Fallas 2024 empieza con una comisión que ha acaparado focos en las últimas semanas, pero que ahora se encuentra en una situación que ellos mismos han calificado de "desesperación y rabia". La Nova de Campanar (Rafael Alberti-Sierra Calderona) ha presentado denuncia en incidencias por lo que consideran incumplimiento de contrato del artista, Francisco Javier Martínez Albiñana por no plantar la falla infantil más que "parcialmente por no haber sido ni suministrado ni plantado gran parte del monumento contratado". "Una vez más, y desgraciadamente como todos los años, una comisión vuelve a ver las lágrimas de rabia y desesperación de sus falleros por incumplimiento de los artistas que cobran y no hacen lo comprometido. Una comisión que sigue siendo azotada por la desgracia".

La falla infantil, con la grane detrás, que hace el mismo artista / Miguel Angel Montesinos

"Sospechas de flagrante incumplimiento"

La comisión asegura que ya tenían "sospechas de flagrante incumplimiento al ver la evolución de los trabajos, que hacían imposible la finalización de la obra contratada" y lo denunciaron ante la JCF. "La única respuesta que obtuvimos fue que hasta el día de hoy, no podíamos abrir una incidencia. Increíble, pero cierto". Es, al fin y al cabo, el procedimiento habitual: en un contrato privado entre dos partes, tan sólo se puede presentar denuncia al finalizar el plazo. En este caso, el 15 de marzo a las ocho de la tarde.

Boceto previsto inicialmente / RLV

Nova de Campanar es la comisión que ocupa una parte importante de la demarcación de la antigua Nou Campanar -de hecho, comparten la denominación de Sierra Calderona- y en las últimas semanas ganó visibilidad no deseada: es la falla que tiene en su territorio la finca incenciada y el pasado fin de semana organizó una paella gigante solidaria. Está presidida po el que fuera concejal de Vox Vicente Montañez.

Un inicio de existencia complicado

No está siendo fácil el arranque de la comisión. Hay que recordar que Nova de Campanar fue autorizada en su momento por la Junta Central Fallera tras varios intentos, después de conseguir cumplir todos los requisitos. Pero una vez constituida, una fuerte división interna les llevó a no completar los procedimientos, con lo que fue disuelta. Al año siguiente, el grupo que se quedó en el colectivo social pidió nuevamente su refundación. Al no haber cambiado ninguno de los condicionantes, fue nuevamente autorizada. El año pasado ya pudieron, con cierta premura, plantar falla -las tres comisiones nuevas se autorizaron tarde en el ejercicio- y en el actual ya ha desarrollado plenamente su actividad. Precisamente, en estos días tiene que pasar el último juicio por parte de Incidencias para que de luz verde a su consolidación como comisión -para lo que no influye que el artista les deje o no la falla a medio hacer-

La contratación se Francisco Javier Martínez Albiñana se anunció la pasada primavera. Se trata de un artista con una bagaje muy escaso en València. De hecho, no plantaba desde 2011. Además, la contratación también es con la falla grande. Ambas partes habían acudido juntas a la entrega de los ninots de la exposición y la visita a la falla fue a finales de enero. Ahora falta determinar qué pasa con la grande, que ha hecho el mismo artista.