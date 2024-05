¿Cuánto se ofrece por hacer el traje oficial a la fallera mayor de València y la corte?

Desde hace años, confeccionar la indumentaria de las falleras mayores de València y sus cortes de honor, lejos de ser un honor por el que hay una pelea descarnada, es, o da la sensación de ser, una labor prescindible. Tanto es así, que el interés que suscita en los últimos años es escaso. Quizá por ese motivo, la Junta Central fallera ha tratado de cebar un poco más el motor y no solo ha adelantado la convocatoria unos días, sino que les ha aumentado la dotación económica, que este año alcanzará los 125.000 euros, "un 17 por ciento más que el año pasado".

¿A qué se debe la apatía que suscita surtir y confeccionar los trajes más famosos del año? Varios. Que el sector está, en general, bien, con agendas llenas o bastante llenas. Que el encargo es grande, sea para los elementos, sea para confeccionar los trajes. Y que los precios, como contrata municipal que es, no está en precios de mercado. Más importante estos aspectos posiblemente que la premura, que se convoque cuando los talleres, especialmente los de confección, están empezando a tener claro cuantas falleras tienen que coser este año.

El pasado mes de julio, el Gremio de Sastres y Modistas puso algunas ideas sobre la mesa al recién nombrado concejal Santiago Ballester, incluyendo el aumento en la dotación económica -básico- y más retorno en forma de publicidad y visibilidad. Posiblemente, los responsables de confeccionar los trajes son los sometidos a más presión: supone elaborar trece trajes completos y un corpiño, no solo con fecha de entrega, sino sabiendo que va a ser especialmente examinado con lupa cualquier defecto y que se trabaja con falleras "nuevas", no acostumbradas a esas "manos". Entre fallera e indumentarista suele haber un vínculo de fidelidad y de "entenderse a la primera". En la corte hay que "hacerse" al nuevo sastre o modista y no siempre es fácil.

Germán Caballero

JM López

Se acerca el final del plazo

El día 21 finaliza el plazo para entregar las ofertas. Ahí se verá si este nuevo aumento es suficiente para que más firmas se lancen a afrontar el reto, a pesar de los compromisos adquiridos.

La confección es uno de los conceptos en los que se nota el aumento de precio. El pasado año, hacer el traje de manga de farol completo, más el corpiño de manga larga con la tela lisa, le reportaba al indumentarista un ingreso de 770 euros IVA aparte. En esta ocasión ya son 958 euros por cada fallera. Y con los trajes Siglo XVIII -que van acompañados del jubón negro- ya se rompe la barrera de los mil euros.

Solepiel ha hecho los zapatos de las falleras 2024 / Moisés Domínguez

En esa misma línea suben, en distintos porcentajes todos los conceptos, subiendo especialmente en los zapatos, respecto al año pasado.

¿Serán suficientes estos aumentos para adecentar a la primera el elenco de proveedores? El pasado año, tras la primera convocatoria, las infantiles no tenían ni telas, ni zapatos ni manteletas de segundo traje ni, lo que es peor, nadie que les cosiera los 26 trajes. En el caso de las mayores no tenían zapatos ni manteletas del segundo traje ni tienen quien les cosiera los segundos trajes.

Moisés Domínguez

Ahora toca ofertar. Lo normal es ofertar por debajo, dentro de un particular equilibrio para que realmente valga la pena. Otra cosa es "reventar el mercado" a base de ofertas sumamente bajas -eso también se vigila o se debería vigilar con el concepto "anormalmente bajo"-. En caso de quedar desierto alguno de los apartados, habrá que reformularlo por alguna de las formas de procedimiento abreviado.

Concurso a oferta económica

A este concurso se le ha acusado desde que se formuló como licitación el hecho de no incluir una bonificación por méritos -que en el caso de empresas de confección o suministro es más complicado-. En cualquiera de los casos, estos son los precios "de salida". Cada uno ya puede tener elementos de juicio para saber si son precios que, sabiendo que no hay que verlos con gafas de mercado tradicional, se presta a que haya más competitividad. Todos los apartados han subido el precio por unidad.

Precios por unidad

En un concurso público, el licitador marca los precios máximos y las empresas deben ofertar por ese precio o a la baja.

Los precios no incluyen el IVA.

Confección primer traje de mayores (1 traje de manga de farol + corpiño de manga larga): 958 (188 más que el año pasado) euros

(1 traje de manga de farol + corpiño de manga larga): 958 (188 más que el año pasado) euros Confección segundo traje de mayores (1 traje Siglo XVIII + jubón negro): 1023 (+253) euros

(1 traje Siglo XVIII + jubón negro): 1023 (+253) euros Confección primer traje de infantiles (1 traje de manga de farol + corpiño de manga larga): 1.005 (+195) euros

(1 traje de manga de farol + corpiño de manga larga): 1.005 (+195) euros Confección segundo traje de infantiles (1 traje Siglo XVIII + jubón negro): 1072 (+262) euros

(1 traje Siglo XVIII + jubón negro): 1072 (+262) euros Manteletas de los "primeros trajes" (26 juegos): 405 (+79) euros por unidad

(26 juegos): 405 (+79) euros por unidad Manteletas de los "segundos trajes" (26 juegos): 335 (+66) euros por unidad

(26 juegos): 335 (+66) euros por unidad Telas mayores (1 seda + 1 rayón + 1 tele para corpiño liso + 1 tela para jubón negro): 1.220 (+220) (a lo que hay que añadir la tela del segundo traje oficial de la fallera mayor de València)

(1 seda + 1 rayón + 1 tele para corpiño liso + 1 tela para jubón negro): 1.220 (+220) (a lo que hay que añadir la tela del segundo traje oficial de la fallera mayor de València) Telas infantiles (1 seda + 1 rayón + 1 tela para corpiño liso + 1 tela para jubón negro): 1.220 (+220 euros (a lo que hay que añadir la tela del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de València)

(1 seda + 1 rayón + 1 tela para corpiño liso + 1 tela para jubón negro): 1.220 (+220 euros (a lo que hay que añadir la tela del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de València) Zapatos: 121 (+43) euros el par

121 (+43) euros el par Peinetas (52 peinetas): 163 (+28) x unidad

(52 peinetas): 163 (+28) x unidad Mallas y rodetes (26 juegos): 145 x unidad

(26 juegos): 145 x unidad Mantillas (26 mantillas): 167 x unidad

(26 mantillas): 167 x unidad Posticería: 175 euros por fallera