Doblete de artistas falleros en los ninots indultats de Hogueras

Los artistas falleros han logrado nuevamente el doblete en la votación popular de los ninots indultats de las Hogueras de Alicante. Con dos particularidades: los ganadores son dos artistas que aún no han logrado ganar en València, aún tratándose de dos talleres altamente conocidos y cualificados.

Y, por otra parte, la fiesta alicantina vuelve a marcar diferencias respecto a las Fallas en el concepto de figura indultable. Sin este año lo más opuesto en concepto o temática, sí que se trata de figuras que, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias podrían optar a Mejor Ninot de Sección, pero no a la votación popular, al no tener esos elementos tan reiterados como "material indultable": temática sensible, hiperrealismo, personas mayores, costumbrismo... unas características que, por ejemplo, el año pasado sí que se notó en el indulto grande, pero que no suele ser lo habitual.

Crisol lleno de alegorías

En el indulto grande hay costumbrismo, no cabe duda, pero con otro tipo de trazo, mucho más adaptado a la estética. Aquí, la sensibilidad es una figura femenina de excelente talla y un bebé que simboliza al foguerer que nace. Con alegorías a su alrededor a las facetas de la fiesta se compone "Fogueres: Crisol de ilusiones", un diseño de Paco Camallonga materializado por Paco Torres Josa para la hoguera de Baver-Els Antigons, distrito en el que el artista de la plaza del Pilar o la Avenida del Oeste ya ha renovado de cara a 2025.

La figura indultada, a, completo, de Paco Torres Josa / PTJ

En esta figura hay un estudio adaptado al gusto alicantino y homenajes, como una de las manos de la figura femenina, que se convierte en el "Crisol" de Pedro Soriano, una de las hogueras municipales más impresionantes de la historia y que el pasado ejercicio cumplió 30 años en el recuerdo del imaginario fogueril.

Las hogueras llegan a la Luna

El indulto infantil no tiene una temática costumbrista. Porque no lo es la llegada del hombre a la Luna. Y aun en otros años se ha indultado temáticas como la libertad de elección de pareja, algo impensable en València. En esta ocasión, Armstrong llega a la luna para ser recibida por una joven alicantina. Abajo, en el interior de una vivienda, una familia contempla el acontecimiento por el televisor. Es el indulto que ha conseguido la hoguera de Sagrada Familia gracias al taller de Miriam García Sandemetrio, quien de esta forma repite galardón tras la escena del bosque presentada el pasado año.