Las Fallas quieren volver a comprar casales por la presión turística

La turistificación afecta al sector inmobiliario de la ciudad. Y si cada vez es más difícil conseguir una vivienda o una planta baja, las comisiones falleras no son ajenas a ello y así se ha podido apreciar en la asamblea de presidentes, donde ya han llegado las primeras quejas por lo que se consideran precios abusivos. Así se ha planteado en la asamblea de presidentes, donde uno de los representantes de las comisiones han pedido rescatar la línea de créditos para adquirir plantas bajas habida cuenta de que "nos han subido mucho el precio del alquiler".

Hubo un tiempo en el que el ayuntamiento consiguió establecer una línea de créditos ventajosos para las comisiones de falla, previa constitución de las mismas como asociaciones culturales. De tal manera que era el consistorio quien ejercía de avalista. Aquella iniciativa cumplió sobradamente su cometido: muchas comisiones adquirieron en propiedad el local y las incidencias de impagos fueron mínimas y muy puntuales. Gracias a aquella iniciativa, que permitía también disfrutar de unos intereses más que competitivos, esas comisiones se fortalecieron socialmente. Ribera-Convento Santa Clara fue la primera en firmarlo y la primera en pagar la última cuota.

La legislación impide ahora la condición de avalista por parte del municipio. Sin embargo, la pregunta sirvió al presidente de la JCF, Santiago Ballester, para anunciar que han empezado conversaciones para conseguir, si no un aval municipal, que no es posible, sí una figura que pueda ejercer como tal: se ha contactado con una Sociedad de Garantía Recíproca para proponerles que sean ellos los avalistas. Las razones, fundamentalmente, que las fallas son entidades cumplidoras en los pagos.

En la reunión fallera del mes de junio se ratificaron las dos nuevas comisiones de falla, ubicadas en Turianova y en el Pai de Moreras, que estarán adscritas, sin embargo, a Poblats al Sud.

Por lo que respecta a la ofrenda, y a petición de la propia asamblea, se aplaza a septiembre la propuesta y adopción de medidas para "domesticar" el festejo, y que pasan por la celebración de una tercera sesión, en este caso matinal, como principal alternativa al sistema actual. Se traslada a septiembre al considerarse que es un tema importante y que en julio ya empiezan a faltar los presidentes de falla.

La asamblea sirvió para mostrar quejas de presidentes sobre la insuficiencia de medios para retirar vehículos en las zonas acotadas porque "hay una grúa por distrito, 40 fallas y eso es imposible. La solución es muy fácil: gastarse el dinero el ayuntamiento y contratar más grúas, que para eso también nosotros hacemos las cosas como toca. Que se refuerce el servicio de grúas. Igual que si hay dos policías, que haya seis".

Faltan nueve meses y las preocupaciones en la asamblea ya son de tema de la mismísima semana grande. Por ejemplo, se planteó, y se tendrá en cuenta para decidir si se aprueba, que la noche del 14 de marzo sea hábil para la celebración de verbenas. Porque es viernes y es, tal como se decía, "cuando habrá turistas". Se va a estudiar, pero esto no querrá decir tener un día más de fiestas nocturnas, sino disponer de una jornada más en el calendario para distribuir las fechas disponibles. Las Fallas de 2025 son fundamentalmente entre semana, con lo que las fechas fuertes serán el 14 (viernes), 15 (sábado) y 16 (domingo), mientras que del 17, el inicio de la Ofrenda al 19, la cremà, será lunes, martes y miércoles. Obsérvese que es una cuestión práctica por concentración de gente, no por evitar que haya fiesta el sábado 15, noche de la "plantà" que, con espíritu fallero, debería estar dedicado a dar los últimos toques al monumento. Pero no era el caso. De hecho, hubo una intervención descartando esa idea "porque el día 14 yo ya tengo acto: la plantà infantil".