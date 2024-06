Las Fallas completan la fiesta de San Juan con 83 fiestas en la calle

Un total de 83 comisiones celebran este sábado la segunda tanda de fiestas de San Juan habilitadas para las Fallas. A lo largo de la jornada, Dominio Público autoriza a celebrar todo tipo de actividades, incluyendo verbenas que pueden estar abiertas hasta las tres de la madrugada, una hora menos que el horario de Fallas, pero manteniendo los límites de decibelios marcados en la Ordenanza del Ruido. Esta nueva fecha, la última de las dos permitidas por el Ayuntamiento, se presenta con varias características.

Por una parte, su escaso número. Este año, el calendario hace coincidir esta jornada con los días grandes de Alicante. Y muchas comisiones de falla tienen una hoguera hermanada, lo que supone desplazarse a la ciudad hermana para participar en sus festejos, en justa correspondencia con lo que sucede en marzo. En esta tesitura, estas comisiones ya celebraron su fiesta el día 15. Sobre todo, teniendo en cuenta que lo normal es que lo presidan las falleras mayores y presidentes. E incluso que se aproveche la jornada para celebrar el nombramiento o proclamación de sus sucesores. Razones, pues, para aprovechar la primera de las jornadas habilitadas. Así, el pasado sábado hubo fiesta en 237 demarcaciones y tan solo 83 en esta.

Las fiestas llegan después de que las fallas mostraran en la última asamblea su disgusto por lo que consideraban insuficiencia de medios para poder celebrarlo sin problemas. Especialmente en lo tocante a la retirada de vehículos. La zona de actividades lleva señalizada, y de forma muy visible, desde hace días. Sin embargo, en dicha asamblea se repitieron los casos de que incluso hubo festejos que hubo que cancelar al estar ocupado el espacio, mientras que las grúas eran insuficientes para retirar los vehículos mal estacionados.

El programa de este sábado incluye uno de los actos más esperados en la temporada de verano: la Macromascletà de Benicalap, organizada por siete comisiones del barrio y que se dispara a las 21 horas a cargo de Vulcano, pero con una sesión musical previa y posterior, con DJs Comercial Hits antes y el Remember Benicalap después.

El programa suele ser muy parecido, con actividades infantiles por la mañana, paellas a mediodía y cena con verbena por la noche.

Rara es la comisión que no planta una pequeña obra efímera. La Plaza de la Tienda reproducirá su primera falla, plantada hace ahora 50 años.

Fiestas falleras por San Juan para el sábado 22 de junio /

Crecen los tardeos

Sin embargo, hay comisiones que optan por el tardeo para no prolongar la fiesta (está permitido hasta las tres de la madrugada) y, sobre todo, para no recibir a una clientela no deseada. Comisiones como Fernando el Católico-Erudito Orellana, Carcagente-Jerónimos Muñoz, José Benlliure-Teatro de la Marina, Murillo-Palomar, Reina-Vicente Guillot, Manuel Arnau-Creu Coberta, Rubén Vela, Sagunto-Padre Urbano o San José de la Montaña son algunas de las que traen sus DJs a la sesión vespertina.

Fiestas individuales, sin "Germanor"

Otro de los aspectos llamativos es el regreso a la individualidad más absoluta: las comisiones han ido abandonando la fórmula de fiestas conjuntas, incentivadas por el anterior equipo de gobierno con subvenciones, posteriormente retiradas por la escasa respuesta, bajo el concepto "Programa Germanor. Es verdad que llegó a haber algunas de importante calado, pero en la actualidad apenas se producen uniones puntuales. El pasado sábado, por ejemplo, entre las dos fallas de Pérez Galdós o las de Portal de Valldigna y San Miguel.