La razón por la que Pere Baenas entra en la leyenda de las Hogueras de Alicante

La victoria de Pere Baenas en la Sección Especial de las Hogueras 2024 supone no sólo el éxito más absoluto para el artista gandiense, sino su particular entrada en el olimpo de la fiesta de Alicante. Porque supone su novena victoria en la máxima categoría y, por consiguiente, entrar ya en solitario en el podio de los más galardonados de la historia.

No ha sido un año fácil para Pere Baenas en su cometido artístico: a primeros de 2024 se anunciaba lo que se preveía: que acababa su relación con Convento Jerusalén. En el momento de iniciar la "plantà" anunciaba su retirada de la primera línea competitiva. Incluso llegó a decir de la plástica fallera salvo algunos pocos trabajos. El tiempo ha demostrado que, efectivamente, se ha alejado de la Sección Especial, pero que tendrá trabajo en el taller sin duda.

Una falla que no enamoró y un veredicto duro

Después, su falla municipal no fue bien acogida. El monumento, con el diseño de Escif, no acabó de enamorar porque no llegó a tener un volumen que "cortara la respiración", su gran baza habida cuenta de que se contaba con que el monumento no tendría más que unos limitados bajos. En plenas fiestas, el veredicto de la Sección Especial no fue precisamente la mejor forma de despedirse, con un sexto premio altamente insuficiente para las posibilidades económicas. Y después de Fallas tampoco fue renovado en el Ayuntamiento para la falla municipal.

Hoguera "muy hoguera"

Sin embargo, ha sido aterrizar en Alicante y recuperar las señas de identidad de artista tan poco estridente como ganador. Y en un año con mucha competencia, su proyecto en Florida Portazgo, con diseño de Carlos Corredera, se alzó con el primer premio en un año de veredicto más que caliente. No por el primer premio -había otras rivales cualificadas, pero no se discute su calidad- sino por el reparto general de galardones. Baenas ha recuperado para la causa fogueril la estilización, la verticalidad, la geometría (hasta en el lema) sobre el retrato y el realismo y si un jurado tira por esa querencia, un boceto de Corredera es garantía de éxito.

Y con su primer premio en Florida Portazgo consigue su noveno galardón, lo que supone deshacer el empate a ocho que tenía con uno de los grandes mitos de la plástica alicantina, Pedro Soriano.

A una victoria de Gastón Castelló

Ahora tiene sólo por delante al inalcanzable Ramón Marco (con 22 victorias) y al gran referente fogueril a lo largo de sus casi cien años de existencia: Gastón Castelló, el iniciador del "estilo alicantino" cuando, en los albores de la fiesta, incorporó las líneas modernistas y geométricas, propias de los años treinta, que pasarían a definir con personalidad propia la forma de entender el arte efímero. Baenas es un artista muy longevo. Empezó a hacer arte efímero desde muy joven y nunca ha dejado de hacerlo. Razón por la que tiene todavía varios años para mejorar su palmarés.

Alicante día 22: "Germanor" festiva a cuatro bandas /

Precisamente, Baenas queda ahora rodeado por Castelló y por Soriano, el otro gran referente quien, en los años ochenta, redefinió un arte que, en las décadas anteriores, había transitado por un mimetismo demasiado cercano a las Fallas, dotándoles nuevamente de un vigor compositivo -con sus defectos y sus virtudes- que demostraban que había formas diferentes de transmitir mensajes a través del arte efímero.

El de Gandia es, además, el pionero entre los artistas falleros. Es el primero que ganó un primer premio de máxima categoría en 2002 -antes ya lo había hecho Paco López Albert en hogueras infantiles- y abrió el camino hacia el resto de profesionales que, ayudados por las nuevas técnicas de construcción, pasaron a ser los grandes dominadores de la máxima categoría. De hecho, en los siguientes 22 años, los artistas falleros tan sólo han dejado escapar dos ediciones: la de 2003 a manos de Paco Vázquez y 2011 con Pedro Abad.

Histórico de ganadores del primer premio en las Hogueras de Alicante

22 Ramón Marco

10 Gastón Castelló *

9 Pere Baenas

8 Pedro Soriano

6 Paco Juan Navarro

4 Hermanos Gómez Fonseca

4 Jaime Giner Palacios

4 Manuel Algarra / José Gallego

3 Ángel Martín Jover

3 Pedro Espadero

3 Remigio Soler

3 Vicente Martínez Aparici

2 Amalio Martínez

2 Javier Mayor León **

2 Manuel Baeza / Agustín Pantoja

1 Adrián Carrillo

1 David Sánchez Llongo

1 Francisco Vázquez

1 Heliodoro Guillén

1 José Gutiérrez

1 Pascual Domínguez

1 Pedro Abad / Fede Molinero

1 Vicente Llácer

* Una con José Such Roca y José Marced

** Una con Tomás Gozálvez

En negrita, los artistas falleros