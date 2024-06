Dolor en Burjassot por el fallecimiento de Encarna Subiela, fallera mayor en 2017 y 2023

En el acto de su despedida apareció con muletas. “¿Sabes por qué? Porque tenía programada una operación para antes de Fallas y no quiso hacérsela. Era algo en el tobillo, pero decía que si era fallera mayor, era para estar en todo. Y cambió el turno para hacerlo después de fiestas”.

Las fallas de Burjassot están de luto. De hecho, en unas jornadas que son de alegría general, todas ellas han llenado de crespones negros sus redes sociales. Encarna Subiela las ha dejado un poco huérfanas a cada una de ellas. Y especialmente a su comisión, Maestro Lope-José Carsi, donde costaba hacerse a la idea de algo que había ocurrido de forma repentina. Es verdad que tenía a veces algún achaque, pero los propios de una persona con 60 años recién cumplidos y nada que pudiera aventurar que la Naturaleza le fuera adversa. El día antes había hecho vida normal y hasta había subido una foto a redes sociales. Un día cualquiera en una vida con ganas de vivir. Por eso, se han quedado de piedra y con el corazón roto.

Fallera mayor en 2017 y en la preselección

“Es que Encarna era alegría permanente”. Y fallera del primer al último día. Tanto, que llegó a la vida con las fallas recién plantadas, un 16 de marzo que se celebraba todos los años. Y se entusiasmó aún más cuando, ya entrada en los cincuentas, fue fallera mayor de la comisión en 2017. Y también se presentó a la corte en las preselecciones de ese verano y lo pasó en grande.

Con su presidenta, Nuria, en unas fallas, las de 2023, que no fueron fáciles por culpa de quien debía haberles plantado la falla. / Falla M. Lope

"Tenía algo que decirme"

Pero eso no es todo. Su presidenta, Nuria Araque, se la encontró iniciado ya el ejercicio 2023 “porque tenía algo que decirme. Que la comisión no podía estar sin representantes ni yo estar sola todo el año. Que sería otra vez fallera mayor. Y tanto que lo fue: del primer al último día. Nunca faltó. Además, siempre con alegría”. La edad no era más que una cifra en el documento de identidad. “Ella misma se hacía los trajes. Y era de las que salía, bailaba, se divertía. Lo pasó bien y lo hizo pasar bien”. Lo hacía pasar bien y empatizaba. Tanto como para que, si ella no había dejado a Maestro Lope sin fallera mayor, las comisiones amigas no le permitieron ser una fallera mayor sin falla cuando, ese 16 de marzo, el artista no hizo aparición. Allá que fueron todos con material para convertir su “carrer” en un sitio para ser “l’ama”. Y tuvo falla de solidaridad. Ella misma, entre lágrimas, bajó el ninot que había indultado seis años antes para formar parte del rito.

En la Ofrenda de 2023 / Falla M. Lope

Cuentan que se hacía ella misma los trajes y que su vida tenía dos focos: su madre y su hijo. Y las Fallas. También fue delegada de la comisión en la Agrupación de Burjassot. El ciclo había continuado. Después de Encarna llegó Eva. Hace apenas unos días empezó el turno de Isabel. Y la vida en Maestro Lope-José Carsí continuará, como lleva haciendo desde 1970. Pero en sus anales siempre quedará el recuerdo a Encarna porque fue fallera de las que valían por dos.