La JCF recibe un espolín y recuerdos de la fallera mayor infantil de València 1952

«Nos dejó el pasado verano y a sus hijas, aunque le costó, acabaron por entrar en la casa hace un par de meses». Para hacer inventario de las cosas de mamá «armándose de valor». Y entre las armariadas, había una, la «secreta», de la que había llave, pero que llevaba años sin abrirse. Dentro, en una esquina, en una caja de cartón verde, y en un estado de conservación increíblemente bueno, los recuerdos más importantes de la niñez de María Luisa Sancho Merle. Los de su tiempo como fallera mayor infantil de València de 1952.

En tan buen estado, que «apenas ha habido que pasar el vestido por la tintorería» aseguraba su yerno en el acto protocolario organizado. Desde ayer forma parte de los fondos de la Junta Central Fallera y serán candidatos a engrosar el futuro Museo de las Fallas Patrimonio de la Humanidad -cuando se active-. Había fotografías, recuerdos, programas, revistas... y en otra caja, la banda.

La familia de María Luisa, con María Estela, Marina, la corte y Santiago Ballester / Moisés Domínguez

Una vez contenidas las emociones, y por mediación del presidente de la falla Conde Salvatierra, Vicente Fuster, decidieron que «ya que estaba tan conservado, hay que seguir manteniéndolo donándolo a la ciudad de València y a sus fallas». Y eso es lo que se ha materializado, con el conveniente contrato de cesión. "Hace 72 años, el nombre de María Luisa Sancho quedó para siempre ligado a las Fallas y hoy vuelve a hacer historia. No os quepa duda que la guardaremos en un sitio preferente en el Museo" aseguró el concejal Santiago Ballester.

Las hijas de María Luisa firman el contrato de cesión a la JCF / Moisés Domínguez

Elegida con ocho años, exaltada un 9 de marzo

María Luisa tenía ocho años cuando el alcalde Baltasar Rull comunicó a sus padres que sería ella la fallera mayor infantil.. «El año anterior había sido Musa de la Poesía de la que ahora es falla San Vicente-Periodista Azzati». Cuentas las crónicas que su exaltación fue el 9 de marzo en el Teatro Principal, actuando de mantenedor el presidente de la JCF, Clemente Cerdá. 72 años después, esos objetos vuelven, de alguna forma, a casa. «Participó en los actos, asistió a la Crida, a la Cabalgata Infantil, la entrega de premios, la Ofrenda... no, no era la misma agenda de ahora, pero desde entonces no dejó de recordarlo».

"Se veía ella misma cuando desfilaba la fallera mayor infantil"

Y como vivía al lado de la falla Azzati, estaba en el epicentro de la fiesta. «Vivía con intensidad la «mascletà» y le emocionaba ver a la fallera mayor infantil de València en la Ofrenda porque se veía reflejada en ella. Le latía con orgullo el corazón en la cremà. Amaba las Fallas y amaba a Valencia. Se nos fue rodeada del cariño de todos y creemos que ahora, el mejor sitio para guardar sus recuerdos falleros, es en su Junta Central Fallera».

Donaciones en los últimos años

En los últimos años, la Junta Central Fallera ha recibido el legado de algunas falleras mayores de València. Por ejemplo, las bandas y otros elementos de la primera fallera mayor, Ángeles Algarra, de 1931; o de fallera mayor de València de 1935, Vicenta Montoro, y su dama de honor, Ascensión Valero. También se exhibe como joya impagable el traje amarillo con cola de Pepita Samper y material de la fallera mayor de 1955, María Eugenia Escrivá.