El piromusical de la Gran Fira se va de La Marina "para ensayar una nueva "Nit de Foc" de Fallas"

El calendario de la Gran Fira ha sufrido un cambio sustancial en la ubicación de una de sus grandes citas: el castillo de La Gran Nit de Juliol del próximo día 20, previsto bajo la fórmula de Piromusical, ha sido trasladad desde La Marina al Puente de Monteolivete, el mismo lugar en el que se disparará este sábado el segundo de los castillos, denominado "Cosmos".

La demostración pirotécnica en las aguas del puerto había formado parte de las citas anteriores del calendario pirotécnico de la Feria y formaba parte de la tematización "Nit a la Mar", que este año ha desaparecido, como la de la "Nit del Folk". Semanas atrás fue presentado como disparo estrella en la otra noche temática que sí que se había mantenido en cartel: la "Gran Nit".

El cambio aparece ya en los programas descargables de la Gran Fira desde la web municipal. Y eso, como el propio cambio, es lo que ha soliviantado al concejal de Compromís Pere Fuset, que es quien ha alertado del cambio "hecho sin ninguna explicación pública y posteriormente a la presentación del programa oficial".

¿Cual es la explicación del cambio? Fuentes municipales han asegurado que, efectivamente, en principio se pensaba en continuar en La Marina, pero que mientras tanto se estaba gestionando su traslado a Monteolivete con un objetivo: ensayar un nuevo modelo de Nit de Foc, que tendría lugar en la plataforma del puente. Para eso se debía contar con la autorización de la delegación de Movilidad y Policía, que no había llegado el día que se presentaron los actos de la Gran Fira.

El disparo de ese día, junto con el de este sábado, servirán para medir la viabilidad de emplear este puente como lugar de disparo en Fallas, en lugar de en el propio Jardín del Turia. Se sostiene que, desde un puente, la visibilidad será mejor y que se evitaría la "pantalla" que supone el edificio del Palau de les Arts.

Para Fallas se experimenta con plataformas

Fallas, sin embargo, tiene un problema: las reticencias de Movilidad y Policía para mantener cerrado durante cuatro días el Puente de Monteolivete -o, mejor dicho, la mitad de él-. Para evitarlo, existe una alternativa, que es la que están trabajando precisamente pirotecnias como Valenciana y Vulcano: "prefabricar" el castillo. Es decir, hacer el montaje sobre plataformas móviles de camión y llevarlas con vehículos en las horas previas al disparo. Esto supondría no cerrar el puente más que a una determinada hora ya tarde en el día (son los castillos que tienen lugar la noche del 16, 17 y 18 de marzo). Hacer el montaje in situ, en superficie, obligaría a cerrar prácticamente las 24 horas esas tres jornadas y el puente en sus dos sentidos sólo estaría disponible en los estertores de la fiesta: a partir de las primeras horas del 19 de marzo.

Próximos disparos de los Focs de la Fira Sábado 13 de julio (noche) 00.30 horas. Puente de Monteolivete. Espectáculo "Cosmos". (Pirotecnia Vulcano) Sábado, 20 de julio (noche) 00.30 horas. Puente de Monteolivete. Castillo Piromusical. (Pirotecnia Valenciana) Sábado, 27 de julio (noche) 23.59 h. Plaza el Ayuntamiento. Ball de Dracs i Dimonis, con Pirotecnia Tamarit y Dimonis de Massalfallsar Domingo, 28 de julio (noche) 23 h. Plaza del Ayuntamiento. Castillo de Clausura de la Gran Fira. (Pirotecnia Martí)

Para Fuset, la “alteración” le hace sospechar "que este tipo de actividades populares molestan a un equipo directivo de La Marina que está caminando hacia la privatización del espacio" y lamenta que "con los gobiernos de Joan Ribó, la Marina se había consolidado como un espacio ideal para espectáculos pirotcénicos por su gran visibilidad y capacidad de afluencia de público. Pocas actividades populares han conseguido llenar de gente a la Marina como el piromusical de la ahora desaparecida Nit a la Mar o las ediciones de la mascletá vertical organizadas en Fallas". Desde el equipo de Gobierno se ha contestado que La Marina sigue autorizando disparos y que, sin ir más lejos este fin de semana tuvo lugar el del festival Homenaje a la Ruta de Fotur, una cita pirotécnica también habitual. "No habría motivo para que, hace tres días, se disparara, y a nosotros nos hubiesen dicho que no" aseguraron fuentes municipales en turno de réplica.

Este cambio le ha servido también al edil de Compromís no sólo para no creerse "para nada" la explicación, "porque no se sostiene, cuando tienes uno autorizado siete días antes", sino también para recordar las "ocurrencias" de la nueva edición de la Fira, para rescatar que "comenzó con la interpretación del Novio de la Muerte en la inauguración, ha eliminado la presencia del valenciano por completo y que ha dejado encerrados en un almacén multitud de elementos característicos de esta celebración, como los nanos, los cabuts y otros personajes icónicos”.