Valéncia despide a Juan Gómez, el eterno San Pedro del Corpus y decano de las directivas de la JCF

Cuando alguien se va con 98 años, habiendo sido un personaje importante en las fiestas de la ciudad se hace difícil decidir cuál de todos sus méritos es el más sobresaliente. Esto sucede en casos tan excepcionales como el de Juan Gómez, del que podría decirse que, con su venerable figura, se marcha el decano de los vicepresidentes de la Junta Central Fallera. Pero quizá sea más justo recordar al decano de los personajes del Corpus. Un San Pedro al que, hace ya diez años, en Levante-EMV acabamos por bautizarle como "el Matusalén del Corpus".

Más de sesenta años, mientras la salud le acompañó, estuvo desfilando con las llaves del cielo entre las manos mientras acumulaba recuerdos y vivencias que relató con envidiable lucidez a lo largo de toda su vida. Una fuente de anécdotas. Un "griot" de las fiestas de la ciudad. Un personaje del Corpus "de antes", cuando la "festa Grossa" desfilaba no ya los jueves -el cambio a fin de semana ya le pilló maduro- sino con un escaso arraigo social, movida casi por inercia, hasta que el Grup de Mecha creó Amics del Corpus y relanzó la fiesta. Juan Gómez, superviviente de la época, formó parte del nuevo Corpus desde el primer minuto.

Juan Gómez participó en la procesión durante setenta años, desde 1949 (tan sólo un año no pudo hacerlo "porque quien me tenía que sustituir en el trabajo se puso enfermo"), y si lo dejó, en el año 2019, fue porque él mismo lo decidió ese año después de intentar hacer el recorrido ensayándolo hasta tres veces y comprobar que las fuerzas no le acompañaban. Total, por tener tan sólo 93 años. El Corpus lo reconoció y homenajeó en tiempo y forma como su componente más veterano. El papel de San Pedro lo heredó su hijo Juan, quien también tiene a sus espaldas una amplia trayectoria en el Corpus y en las Fallas del Carmen.

Juan Gómez, en una imagen de juventud ya como personaje del Corpus / RLV

Acompañante de la hija de Suárez como fallera mayor infantil de València

Porque en materia fallera también se marcha un testigo y oráculo de su historia. Juan Gómez era el decano de los que habían sido directivos de la Junta Central Fallera. Fue ocho años delegado de infantiles, tiempo en el que llegó a ser acompañante de la hija de Adolfo Suárez cuando ocupó el cargo de fallera mayor infantil de València en 1977 y después fue nombrado vicepresidente por el socialista Enrique Real en la primera JCF de la Valencia con ayuntamiento democrático.

Refundador de la falla Portal de Valldigna

Había llegado a la JCF desde el corazón de la ciudad. Fue el primer presidente del grupo de vecinos que rehicieron la comisión de Portal de Valldigna-Salinas. Si Juan Gómez se ha ido con 98 años, la falla del Portal tiene 102. Casi contemporáneos y, después de guerra, en 1952, se reunieron para reverdecerla y ahí continúa.

Juan Gómez ha sido visible hasta prácticamente el último día. Siempre respetado, cuando no venerado, por la comunidad festiva.

El Tanatorio Municipal acogerá a Juan Gómez durante toda la jornada de martes y el miércoles, a las 10.45 horas, se celebrará la misa funeral. A esas horas Juan Gómez estará charlando con San Pedro, quien seguramente le estará elogiando por lo bien que le ha representado durante tantos y tantos años.