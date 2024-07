La Final de la Eurocopa cambia el horario de las preselecciones a fallera mayor

La Junta Central Fallera ha informado que las preselecciones de los sectores que tienen que celebrarse este domingo, día 14, cambian de horario. Esa es la decisión que han adoptado las comisiones tanto de Olivereta como de Canyamelar-Grau-Nazaret con un único objetivo: que el horario del festejo no coincida con la final de la Eurocopa, en la que participa la selección española. Se trata de decisiones que atañen a las comisiones, puesto que son los sectores los que organizan los festejos. Y, de hecho, el tema estaba en el debate desde el mismo martes por la noche, cuando se confirmó la presencia de La Roja en la final.

De esta forma, en lugar de las nueve de la noche (las preselecciones y el partido habrían empezado exactamente a la misma hora), ahora será desde las seis de la tarde, con la idea de que finalicen sobre las ocho u ocho y media. Quiere evitarse, además, la pérdida de público o la falta de atención del mismo.

Debate por el calor, pero...

El adelanto ha generado debate, puesto que las seis de la tarde es un horario en el que el calor todavía apretará (no hay previsión de lluvia, como sí que la hay el sábado por la mañana) y han surgido voces que lo cuestionan. Sin embargo, también se ha contrapuesto que no es más que un supuesto que, en caso de ser elegidas, podrán encontrarse en cualquier momento.

Sin ir más lejos, las actuales falleras mayores y cortes de honor no tendrán que hacer un pase, sino una procesión completa la próxima semana, también por la tarde, con motivo de las fiestas del Carmen, en el barrio del mismo nombre, caracterizada por el calor sofocante y que en algunos años llegó a desarrollarse con bastante más de 30 grados.

El plan B era de alto riesgo

No había muchas más opciones, puesto que otra alternativa era trasladarlas al viernes 26, vísperas de la "punxà", aprovechando que no hay programación en los Jardines del Palau. Ese día, que no está aprobado en el calendario, tenía un inconveniente muy grande: que en caso de inclemencias meteorológicas, no quedaban fechas disponibles.

Las preselecciones son un acto al que la lluvia, normalmente, respeta. Como mucho, alguna interrupción momentánea, como la que se produjo el pasado viernes por la tarde y que obligó a las candidatas y a la comitiva oficial a resguardarse en los baños de los Jardines del Palau.

Antecedente: en verano de 2017

La previsión de tormenta sí que aplazó completamente la preselección de La Roqueta-Arrancapins que debía celebrarse el 7 de julio de 2017 y fue trasladada al siguiente domingo, pero a las ocho de la tarde.

