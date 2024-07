Se casó la concejala socialista y fallera mayor infantil de València Nuria Llopis

Día de fiesta y boda en dos ámbitos: el de la política y el de las Fallas. Porque nunca acaba de estar claro donde empieza una y donde acaba otra en Nuria Llopis Borrego. La fiesta, de toda la vida; el compromiso ciudadano, en los últimos años. Y entre una y otra, su vocación académica, periodista, que ejerció especialmente en LevanteTV.

El caso es que todas las partes del todo de su vida han acudido a la Masía Aldamar para contemplar su enlace con José Ricardo Sáiz. Después de cuatro años de una relación que empezaron bastante antes, hace 18 años, cuando Nuria era fallera mayor infantil de València y se conocieron en una entrega de premios. En aquel 2006, en el que ella estuvo en lo más alto de la fiesta, él lo estuvo en el concurso de teatro infantil y sigue estándolo, pues ha encaminado su trayectoria profesional a la vida actoral. Los amantes del género lo reconocerán por estar en el elenco actual de l'Alquería Blanca.

Boda de Nuria Llopis: la alfombra roja /

Aquella entrega de premios de 2006...

Y con aquella copla de 2006 se quedó cuando ella le entregó el premio al Mejor Actor Principal del concurso de teatro infantil de la Junta Central Fallera. La obra, con la que ganó su comisión, Fray J. Rodríguez, era "La Història Interminable", que es, de alguna forma, lo que quedó en el tiempo: un conocerse de niños que pasó a ser noviazgo hace relativamente poco y que ayer se convirtió en ceremonia de enlace. Previo hincado de rodilla durante unas vacaciones en República Dominicana.

Boda de Nuria Llopis: la llegada de los novios y la ceremonia /

Acudieron a la cita, por ello, la familia fallera de Na Jordana (la de ella), la familia fallera de Fray J (la de él) y la corte infantil -en la que estaba la después muy famosa Marina Civera- y su fallera mayor, Lucía Gil.

El grupo municipal al completo

Y por la parte municipalista, el grupo municipal: concejales y asesores que son, realmente, amigos incluyendo la que ejerció el acto civil: la edil María Pérez, quien ya los había casado "con papeles" días atrás en el Teatro Flumen.

El pasillo central de la Masía Aldamar se convirtió en una particular pista de circo en la que no faltaron los acróbatas de Rodri Santos Agency. No podía esperarse menos que decoración y "performance" circense con su punto steampunk. El padre del novio, -José Sáiz, director artístico del teatro Flumen, de ahí la primera ceremonia- vestía con traje de maestro de ceremonias, lo mismo que varios de los invitados. Inspiración decimonónica en el tío de la novia Pere Borrego, y más clásico en los padres de ella, José Vicente y Carmen y su hermana melliza, Carmen Llopis.

"Habrá que hacer malabares"

Porque la vida es un circo. "Ha llegado el estreno. Habrá que hacer malabares, pasaréis por la cuerda floja y tendréis que hacer el más difícil todavía, pero siempre estaremos ahí para levantaros si os caéis" se les dijo dentro de las numerosos amigos que intervinieron.

Nuria llegó luciendo un traje de Eduardo Cervera, maquillada y peinada en El Tocador de Jesús Sáez y J. Parralejo. Todo siempre en clave muy fallera. Para el previo al banquete hubo castillo de la Pirotecnia Vulcano -el mismo que, horas después, tenía que lucirse en los Focs de la Fira-.

La pareja aprovechará ahora las vacaciones reglamentarias de la concejala para cruzar el mundo y pasar unos días en Tailandia, antes de volver, pero ya unidos, a sus particulares bambalinas.