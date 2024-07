Las preselecciones finalizan la semana a 31 grados... o más

Las preselecciones a falleras mayores de València concluyeron la tercera de sus cuatro semanas con los actos más atípicos, después de que las comisiones de Olivereta y Canyamelar-Grau-Nazaret tomaran la decisión de adelantar el horario de ambos actos a las seis de la tarde para evitar que coincidieran en el horario con la final de la Eurocopa.

La decisión no era fácil, porque había que elegir entre mantener lo previsto -a la hora del partido-, llevar el acto a un día entre semana en el que no hubiera actividad en los pabellones -complicado para las adultas, que tienen horarios laborales- o pedir a la JCF celebrarla el viernes 26, fecha no señalada y sin margen de error en caso de inclemencia meteorológica. Finalmente se optó por afrontarlo a las seis de la tarde, que llegó a 31 grados y con tan sólo una ligera brisa.

Previamente, las candidatas ya habían celebrado, el día antes, las pruebas de particular. Se pidió a los jurados que, en la medida de lo posible, llegaran con buena parte de la decisión tomada, pero entre rematarlo y redactar las actas, al final el veredicto se dilató en el tiempo, aunque para entonces, lo "peor" ya había pasado: desfilar por la pasarela a 31 grados oficiales, aunque la sensación térmica era mayor. Apenas una ligerísima brisa no fue suficiente para atemperar el ambiente. Las candidatas, además, no tenían mucha más opción, pues se trata de recintos casi totalmente abiertos.

Memoria Gráfica de las Preselecciones del 14 de julio (y II): Olivereta /

El público se arracimó debajo de la sombra que dan los toldos de los dos quioscos. La sofoquina fue compartida, en el caso de Canyamelar-Grau-Nazaret, por las falleras que han sido de la corte de honor en años anteriores y que el sector tiene el gusto de invitar a ver el festejo en un lugar de privilegio. Pero que, en este caso, estaba a pleno sol. "Es que no hay ningngún sitio más" comentaban con cierta resignación en la organización. Los botellines de agua fueron utilizados generosamente, tanto como los abanicos, mientras que entre el público aparecieron los paraguas, pero para ejercer de parasoles.

No deja de ser cierto que, aquellas que salgan elegidas en la Fonteta, vivirán situaciones como ésta, sea con a pleno sol o con luz artificial, a lo largo de los doce meses. Desde las "mascletaes" de Alicante a procesiones a pleno sol -esta semana tienen una auténtica prueba "de fuego" con la de la Virgen del Carmen, que suele ser especialmente tórrida- a galas "de plantón" con focos dando en la cara y otras situaciones que forman parte de la particular servidumbre del cargo. Tal como decía uno de los organizadores, "el problema es que, tomáramos la decisión que tomáramos, tenía sus inconvenientes". Si se hubiese organizado en el horario habitual, el gol de Oyarzábal se habría producido al filo de conocer el primero de los veredictos.

Preseleccionadas a Fallera Mayor del 14 de julio: Olivereta y Canyamelar-Grau-Nazaret /

Veredictos ya a la casi sombra

Las candidatas no solo desfilaron, sino que aguantaron a pleno sol y una vez finalizado buscaron cobijo a la sombra como buenamente pudieron a la espera de que los jurados dieran sus veredictos aunque para entonces lo peor había pasado, el sol había declinado y los resultados ya se pudieron vivir a la sombra, aunque aún con calor. El de Olivereta fue el último en desvelarse, finalizando el acto apenas a falta de viente minutos para el pitido inicial.

Solo quedan 17 plazas...

Con estas dos preselecciones finalizó la tercera de las cuatro tandas de preselecciones, que encararán el próximo fin de semana su última tanda con los últimos siete sectores, que aportarán las últimas 17 plazas aduiltas y otras tantas infantiles que quedan por asignar.