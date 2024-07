El Puente de Monteolivete pasa la prueba para la Nit de Foc

El castillo de fuegos artificiales del pasado sábado, el espectáculo «Cosmos», inspirado en Andreu Alfaro, ha sido la prueba del algodón del Puente de Monteolivete para convertirlo en escenario de la «Nit de Foc» de las Fallas. Mucho tienen que cambiar las cosas para que la plataforma que lleva desde la plaza de Europa a la Plaza del Maraton no sea el lugar desde el que se dispare el castillo de la noche del 18 al 19, el más importante y mediático del año.

El disparo del sábado se planteó como un banco de pruebas para la visual del castillo y para analizar la capacidad para cumplir lo que no siempre es fácil en València: que lo vea lo mejor posible la mayor cantidad de público. No es el mejor sitio del mundo, porque València no dispone de un «castillódromo» perfecto (que sea amplio y lo más céntrico posible), pero el hecho de dispararse en alto es una baza que supera al nuevo emplazamiento, en el Jardín del Turia, que no es malo, pero éste se considera mejor. Este castillo estaba pensado como prueba para la Nit de Foc y también se le añadirá el piromusical del próximo sábado, a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo, previsto inicialmente para el sábado -un cambio que generó tormenta entre grupos políticos, porque Compromís lo ve como una "expulsión" ordenada por el Puerto y los actuales rectores aseguran que las gestiones se estaban haciendo desde hacía semanas.

Moisés Domínguez

Los castillos de Fallas no pueden celebrarse en La Marina porque con una ciudad saturada podría sufrirse un atasco monumental, dada la configuración de la trama urbana. Razón por la que, tras la calamitosa experiencia de hace 40 años -se generó el embotellamiento más grande de la historia de la ciudad-, los disparos no se han movido del Jardín del Turia -salvo las excepciones de la pólvora descentralizada del covid o el experimento fallido de Tarongers-.

Moisés Domínguez

El arbolado siempre molesta

Hubo zonas muy amplias en las que la visibilidad era muy buena, especialmente en la zona de Monteolivete. Otras, como la prolongación de la Alameda, no son tan buenas por el arbolado, aunque se cuenta que, en Fallas, una parte del bosque urbano no tenga hojas -como pasa con los árboles de la plaza del Ayuntamiento para la «mascletà». La Plaza de Europa puede acoger público, pero no sería el mejor, sino Alcalde Reig, Plaza del Maratón, Umbracle o puentes de Ángel Custodio y Reino.

Eso no significa necesariamente que sea el lugar para los tres castillos del ciclo de Fallas por otro motivo: no está muy claro lo de cerrar el Puente de Monteolivete los tres días. No sería por ello descartable que los castillos del 16 y 17 sí que se mantuvieran en el Jardín y emplear el puente para la Nit de Foc, con, además, un montaje ágil a base de plataformas -que ya están ensayando algunas pirotecnias-.