Cómo conseguir un palco para la Batalla de Flores 2024. Todos los pasos

La Gran Fira de València 2024 llega a su fin. Su particular ceremonia de clausura es la Batalla de Flores, su acto más espectacular. Un festejo que, especialmente en los últimos veinte años ha ido saliendo de un particular letargo y se ha convertido en una atracción muy especial, aún con mucho recorrido por delante para poder mejorar sus prestaciones. Aún así, recientemente se ha ampliado el recorrido para poder acoger a más personas que, como público, quieren participar en el particular intercambio de clavellones con los participantes.

Conseguir un palco acabó convirtiéndose, años atrás, en fuente de conflicto ante la limitada oferta y la mucha demanda. Generando escenas como la de hacer cola durante varios días delante de taquillas, a altísimas temperaturas. La venta on line no mejoró el tema al colapsarse la web en el mismo momento que se abría, lo que aumentó la frustración y el enfado. Finalmente, hace pocos años, se optó por la medida menos traumática y que ya había adoptado, por ejemplo, el Valencia CF para vender entradas de finales y evitar el conflicto: el sorteo.

Y así, el ayuntamiento ha vuelto a convocar al público para inscribirse en una lista previa.

En concreto, mañana viernes, día 19, se abre el plazo de inscripción para participar en el sorteo de los palcos de la Batalla de Flores. Tal como establecen las bases de la convocatoria, las personas interesadas en adquirir uno de los palcos a sorteo para participar en el acto final de la Gran Feria de València deberán inscribirse previamente en la página web www.batalladeflors.com para participar en el sorteo que dará opción a la compra.

Es importante, en ese sentido, que la inscripción no está mediatizada por la prisa. Si el plazo de inscripción se abre mañana, 19 de julio, a las 12.00 horas, permanece abierto hasta las 23.59 del día 22 de julio. Da exactamente igual apuntarse en cualquier momento dentro de ese plazo.

Además, no hay límite en el número de personas inscritas, pero el formulario de alta en el sorteo solo permite una inscripción por documento identificativo, dirección de correo electrónico y teléfono.

Una vez recogidos todos los datos, el sorteo para poder comprar los palcos se celebrará ante notario, el próximo día 23 de julio, a las 09.00 horas.

Ahí deberán indica su nombre, apellidos, documento identificativo (DNI/NIE/número de pasaporte), teléfono y dirección de correo electrónico. Cada persona inscrita recibirá un número para participar en el sorteo y un código para poder acceder en la web de venta.

También habrá en taquillas

El Ayuntamiento sacará a la venta mediante esta fórmula un total de 375 palcos, mientras que se reservarán otros 50 para su compra en taquilla -es obligatorio por la ley de espectáculos públicos-. Las personas interesadas podrán hacerlo el sábado 27 de julio, desde las 10:00 hasta las 13:30 horas o, en su caso, hasta que se agoten los tickets.

Quienes quieran optar por la posibilidad de acceso que da el sorteo deberán acceder a la web y completar el formulario que encontrarán en ella. Cada palco tiene capacidad para ocho personas, y un coste de 40 euros por palco.

La Batalla de Flores de València cierran la Feria de Julio / Fotos: Eduardo Ripoll.

Las candidatas a Fallera Mayor e Infantil de València 2024 cierran la Fira en la Batalla de Flores /

Cómo funciona el programa informático

El sorteo ante notario se llevará a cabo mediante un programa informático (testado previamente su funcionamiento por el notario). El programa emite 6 números al azar, con una separación mínima entre números de 73. De los 6 números generados, los 5 primeros serán los que iniciarán los tramos de números premiados (72 por cada número más el mismo número: total 73 números x 5 tramos = 365 números premiados) y el sexto número marcará el inicio de la lista de espera (por si el titular de algún número premiado no ejerciera su derecho a compra).

El resultado del sorteo se publicará en la web www.batalladeflors.com, y las personas seleccionadas recibirán una notificación en la dirección de correo electrónico proporcionada en la inscripción. En cuanto a la lista de espera, también podrá consultarse a través de la página web www.batalladeflors.com

Finalmente, la compra de los palcos se podrá efectuar a partir de las 08.30 horas del día 24 de julio, y hasta las 11.00 horas del día 26. A partir de ese momento, si quedaran palcos no vendidos, estos se ofrecerán telefónicamente a las personas de la lista de espera, por riguroso orden de número. Estas personas podrán ejercer su opción de compra hasta las 10.00 horas del sábado 27 de julio.