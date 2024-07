La JCF investiga la conducta de un presidente de falla contra un jurado de preselección

La Junta Central Fallera ha abierto un expediente de Incidencias para depurar las responsabilidades tras los incidentes ocurridos en la preselección del sector de Jesús. En concreto, por la conducta de un presidente de falla, que dirigió de forma, por lo menos, agresiva, al jurado tras conocerse el veredicto.

La secretaría general ha llamado a los delegados de sector -son los responsables de la organización del evento y sus detalles- para que hagan den su versión sobre los hechos. Según el relato de la velada, el presidente , y ante numerosas personas -incluyendo las falleras mayores, cortes de honor, candidatas y público- es que uno de los presidentes se acercó a la zona donde estaban los jurados y y, visiblemente ofuscado con el veredicto, tuvo que ser sujetado entre varias personas ante el temor de que la cosa pasara a mayores.

El jurado (como suele ser habitual en estas lides, mayoritariamente femenino) había sido nombrado por la JCF a instancias del sector, siguiendo la fórmula por la cual, el sector, que tiene la prerrogativa de elegir sus propios jurados, lo delega en el máximo organismo fallero. Estaba formado por personas que no guardan relación ni con las candidatas ni con el sector, quienes tuvieron una reunión previa el día anterior en un casal para llevar a cabo las entrevistas y pruebas con las que ir elaborando el veredicto.

Fuentes consultadas por Levante-EMV confirmaban aseguraban que, dado lo poco habitual de estos incidentes -que no consideran justificables bajo ningún concepto- se analizará la decisión que pueda tomarse al respecto, puesto que es cierto que no llegó a haber agresión física -tampoco puede probarse que fuera esa la intención- pero que sí que hubo agresiones verbales con, en ese caso, la agravante de ser no un fallero de a pie, sino el representante de una comisión.